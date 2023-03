Hastiados de la educación

JACKSON, Tennessee

La pandemia le hizo cambiar de opinión.

Un año después de la secundaria, Hart dirige un programa de teatro para jóvenes en Jackson, Tennessee. Entró en todas las universidades a las que aplicó, pero las rechazó todas. El costo fue un factor importante, pero un año de aprendizaje remoto también le dio el tiempo y la confianza para forjar su propio camino.

"Éramos muchos con la pandemia, teníamos una especie de actitud de hágalo usted mismo, como, ´Oh, puedo resolver esto´", dijo. "¿Por qué quiero poner todo el dinero para obtener un papel que realmente no me va a ayudar con lo que estoy haciendo ahora?"

Hart se encuentra entre los cientos de miles de jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad durante la pandemia, pero no fueron a la universidad. Muchos han recurrido a trabajos por hora o carreras que no requieren un título, mientras que otros se han visto disuadidos por la alta matrícula y la perspectiva de la deuda estudiantil .

Lo que primero parecía un problema de pandemia, se ha convertido en una crisis. A nivel nacional, la inscripción universitaria de pregrado disminuyó un 8 % de 2019 a 2022, con descensos incluso después de regresar a las clases presenciales, según datos de National Student Clearinghouse. La caída en la tasa de asistencia a la universidad desde 2018 es la más pronunciada registrada, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU.

POCA FE EN EL TÍTULO

Los economistas dicen que el impacto podría ser grave.

En el peor de los casos, podría señalar una nueva generación con poca fe en el valor de un título universitario. Como mínimo, parece que aquellos que abandonaron la universidad durante la pandemia están optando por no participar para siempre. Las predicciones de que se inscribirían después de un año o dos no se han confirmado.

Menos graduados universitarios podrían empeorar la escasez de mano de obra en campos que van desde el cuidado de la salud hasta la tecnología de la información. Para aquellos que renuncian a la universidad, generalmente significa menores ingresos de por vida: 75% menos en comparación con aquellos que obtienen títulos de licenciatura, según el Centro de Educación y Fuerza Laboral de la Universidad de Georgetown. Y cuando la economía se deteriora, es más probable que quienes no tienen títulos universitarios pierdan sus empleos.

"Es una propuesta bastante peligrosa para la solidez de nuestra economía nacional", dijo Zack Mabel, investigador de Georgetown.

En decenas de entrevistas con The Associated Press, educadores, investigadores y estudiantes describieron una generación hastiada de las instituciones educativas. En gran parte abandonados por su cuenta en medio del aprendizaje remoto, muchos tomaron trabajos de medio tiempo. Algunos sentían que no estaban aprendiendo nada y la idea de cuatro años más de escuela, o incluso dos, tenía poco atractivo.

Al mismo tiempo, la deuda estudiantil de la nación se ha disparado. El tema ha cobrado gran importancia en la mente de los jóvenes estadounidenses mientras el presidente Joe Biden presiona para cancelar enormes franjas de deuda , un esfuerzo que la Corte Suprema parece estar a punto de bloquear .

Cuando era niño, Hart soñaba con ir a Penn State para estudiar teatro musical. Su familia alentó la universidad y él fue a una escuela secundaria cristiana privada donde es una expectativa.

Pero cuando las clases comenzaron en línea, pasó más tiempo buscando salidas creativas. Sintió una nueva sensación de independencia y el estrés de la escuela se desvaneció.

"Yo estaba como, ´OK, ¿qué es esto que no está en mi espalda constantemente?´", dijo Hart. "Puedo hacer cosas que puedo disfrutar. También puedo hacer cosas que son importantes para mí. Y me relajé más en la vida y disfruté la vida".

Empezó a trabajar en una tienda de batidos y se dio cuenta de que podía ganarse un sueldo fijo sin tener un título. Cuando se graduó, había dejado atrás los planes universitarios.

EN TRABAJOS TEMPORALES

Ocurrió tanto en escuelas públicas como privadas. Algunos consejeros y directores se sorprendieron al ver a los graduados acudir en masa a los trabajos en los almacenes de Amazon o juntar ingresos en la economía de trabajos temporales.

El cambio ha sido marcado en Jackson, donde solo cuatro de cada 10 graduados de escuelas secundarias públicas del condado fueron inmediatamente a la universidad en 2021, frente a seis de cada 10 en 2019. Esa caída es mucho más pronunciada que la nación en general, que disminuyó del 66 %. al 62%, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

Los líderes de Jackson dicen que los jóvenes están aceptando trabajos en restaurantes y tiendas minoristas que pagan más que nunca. Algunos están siendo contratados por empresas manufactureras que han aumentado agresivamente los salarios para cubrir la escasez.

"Parece que los estudiantes no pueden resistir las bonificaciones de ingreso y los salarios que superan con creces cualquier cosa que hayan visto antes", dijo Vicki Bunch, directora de desarrollo de la fuerza laboral de la cámara de comercio del área.

En todo Tennessee, existe una creciente preocupación de que la caída solo se acelere con la apertura de varias plantas de fabricación nuevas. La más grande es una planta de Ford de 5.600 millones de dólares cerca de Jackson que producirá baterías y camiones eléctricos. Promete crear 5.000 puestos de trabajo y su construcción ya atrae a trabajadores jóvenes.

Daniel Moody, de 19 años, fue contratado para encargarse de la plomería de la planta después de graduarse de una escuela secundaria de Memphis en 2021. Ahora que gana $24 por hora, está contento de haber dejado la universidad.

SE SIENTEN DEFRAUDADOS

Otros perdieron el acceso a consejeros y maestros que ayudan a navegar las solicitudes universitarias y el complicado proceso de solicitar ayuda federal para estudiantes.

"Los estudiantes sienten que las escuelas los han defraudado", dijo Campbell.

En Jackson, Mia Woodard recuerda estar sentada en su habitación tratando de completar algunas solicitudes universitarias en línea. Nadie de su escuela le había hablado sobre el proceso, dijo. Mientras revisaba los formularios, estaba segura de su número de Seguro Social y poco más.

"Ninguno de ellos me mencionó nada sobre la universidad", dijo Woodard, quien es birracial y se transfirió a la escuela secundaria para escapar del acoso racista. "Puede ser porque no creyeron en mí".

Ella dice que nunca tuvo noticias de las universidades. Se pregunta si debe culpar a su Wi-Fi inestable o si simplemente no proporcionó la información correcta.