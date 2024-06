Conmemora Trump su cumpleaños 78

WEST PALM BEACH, Florida

Donald Trump conmemoró el viernes su cumpleaños 78 con un discurso ante una multitud incondicional en Florida, en el que tachó a su rival en los comicios de noviembre, el presidente Joe Biden, de demasiado frágil a sus 81 años para llevar a buen término un segundo mandato.

"Nuestro país está siendo destruido por gente incompetente", declaró Trump, que dedicó amplias porciones de su discurso a burlarse de Biden. "A todos los presidentes deberían hacérseles pruebas de aptitud".

El exmandatario se dirigió a miembros del "Club 47", integrado por simpatizantes suyos, en un centro de convenciones en West Palm Beach, que se encuentra cerca en automóvil de la residencia Mar-a-Lago de Trump. Los festejos incluyeron un enorme pastel de varios pisos que fue sacado por los organizadores mientras la audiencia lanzaba globos rojos y azules.

Ubicado sobre una base dorada, el pastel tenía capas separadas que incluían una gorra de béisbol con el eslogan "Make America Great Again" (Hagamos grande a Estados Unidos otra vez) y el logotipo del Club 47, una bandera estadounidense, la frase "Born in the USA on Flag Day" (Nacido en Estados Unidos, el Día de la Bandera), una representación de Trump jugando al golf y el Despacho Oval con los marcos dorados habituales en muchas propiedades de Trump, así como los logotipos de Trump y de los republicanos.

Cuando Trump subió al escenario, el público cantó "Feliz Cumpleaños" y coreó "¡USA! ¡USA!". El pastel de varios pisos sólo era de exhibición. Pero tras bambalinas había una tarta con betún de vainilla que fue servida a algunos miembros del equipo de campaña del virtual nominado republicano.

Para el evento en el estado adoptivo de Trump se agotaron las 5.000 entradas a unos 35 dólares cada una, mientras que las localidades más cercanas al escenario costaban 60 dólares, según Larry Snowden, presidente del Club 47.





"Esta es la mayor fiesta de cumpleaños que he tenido en mi vida, por mucho", manifestó Trump.





El expresidente suscitó intensos vítores al enlistar sus planes de campaña ya conocidos, incluido el hablar sobre la inmigración en términos amenazadores y comprometerse a reducir las reglamentaciones, eliminar las protecciones ambientales con el fin de estimular la producción interna de energía, y recortar los impuestos.





A pesar de que se burló de Biden con frecuencia, e incluso declaró que a menudo el presidente "no sabe dónde diablos está", Trump también ofreció un mensaje aparentemente contradictorio a sus simpatizantes. Respaldó la votación adelantada, el enviar boletas por correo y también depositarlas en persona el día de las elecciones, sólo para hacer notar posteriormente: "De hecho, yo le digo a nuestra gente: no necesitamos su voto. Tenemos demasiados votos".