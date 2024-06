En Chivas tienen que jugar los mejores.- 'Pollo' Briseño

GUADALAJARA, Jalisco.-Las Chivas están por finalizar su etapa de pretemporada en Cancún, hoy el equipo entrenó a doble sesión.

El defensa central Antonio "Pollo" Briseño expresó su deseo por volver a ganarse un puesto en la titularidad y generar dudas en el 11 del director técnico Fernando Gago.

"Lo que necesitamos es que todos estemos en competencia por un puesto, que el nivel se eleve desde la competencia interna, que todos sepamos que nadie tiene su lugar seguro, que el que trabaje y el que esté mejor como lo dice Fer (Gago) va a jugar y que siempre eso ayude para que el grupo siempre esté motivado y metido, trabajando duro y que nadie se relaje, que es lo más importante", comentó Antonio "Pollo" Briseño en Chivas TV.

"Sé que tenemos jugadores en Selección, que va a haber oportunidades ahí y es parte de seguir jugando, seguir sumando esas competencias internas que tenemos en el entrenamiento para que cuando llegue el momento de los partidos, el profe tenga duda en quién escoger, porque al final de cuentas esto es Chivas y tienen que jugar los mejores".

El martes 18 de junio, el Rebaño regresará a Guadalajara para continuar sus entrenamientos en Verde Valle, en las dos semanas previas al inicio del torneo Apertura 2024.

"Yo en lo individual me siento bien, me siento fuerte, contento de estar aquí, la verdad que no muy seguido se viene a Cancún en un lugar tan bonito, con el clima así de bonito y aprovechando más que nada, divirtiéndome, gozando este momento y bueno disfrutando más que nada los momentos duros, que sé que esto nos va a servir muchísimo para el fondo físico que necesitamos para la temporada", agregó el "Pollo".