Corte Suprema de EU autoriza que ciudades prohíban que personas sin hogar duerman al aire libre

La Corte de Apelaciones del 9no Circuito, que tiene jurisdicción sobre los nueve estados del oeste, ha sostenido desde 2018 que dichas prohibiciones violan la Octava Enmienda en áreas donde no hay suficientes lugares en los albergues. Sara Bristol, alcaldesa de Grants Pass, dijo a The Associated Press que la ciudad no aplicará de inmediato las ordenanzas que multan a las personas por dormir al aire libre, y que el consejo municipal deberá revisar la decisión y determinar los pasos a dar.