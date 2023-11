Vandalizan oficinas de congresista republicana

McALLEN, Texas.- La Policía investiga varios actos vandálicos ocurridos en la oficina de la congresista Mónica de la Cruz, en McAllen, durante este semana.

COMUNICADO

En un comunicado la oficina de la congresista dijo que su oficina fue vandalizada por individuos con sentimientos proHamás, apuntando a De la Cruz por su condena del antisemitismo y su solidaridad con los judíos en esta comunidad y el estado de Israel.

"El 7 de octubre, los terroristas de Hamás, respaldados por Irán, asesinaron a más de mil civiles inocentes, incluidos muchos estadounidenses, en la mayor masacre de judíos desde el Holocausto. Estos salvajes quemaron bebés en hornos, decapitaron a niños pequeños delante de sus familias, torturaron a padres delante de sus hijos. Mi apoyo a Israel y a la comunidad judía es, siempre ha sido y siempre será, inquebrantable. No me disculpo por oponerme firmemente al antisemitismo. Estos vándalos no me intimidarán ni me silenciarán", dijo De la Cruz.

"Los habitantes del sur de Texas nos enorgullecemos de nuestra calidez y hospitalidad: aquí todos somos familia. Las acciones de unos pocos no socavarán nuestros valores. En las últimas semanas he estado en contacto con rabinos locales y les he asegurado que cuentan con todo mi apoyo. Nos oponemos al odio y la violencia en todas sus formas y seguimos comprometidos con la seguridad y el bienestar de todos nuestros residentes. Un ataque contra uno de nosotros es un ataque contra todos nosotros, y un comportamiento tan abominable no tiene cabida en nuestra comunidad, nuestro estado o nuestra nación".

La congresista agradece la respuesta de las autoridades locales y funcionarios de la ciudad. Confía en que los responsables rendirán cuentas. La congresista De La Cruz continúa solidarizándose con la comunidad judía y reafirma su dedicación a la lucha contra el antisemitismo.

El teniente Joel Morales, portavoz del Departamento de Policía de McAllen, confirmó que se está llevando a cabo una investigación sobre el incidente luego de que se presentó un informe policial el martes.

