Gana título en concurso anual de comer hot dogs

NUEVA YORK

La estudiante de higiene dental Miki Sudo, oriunda de Florida, ha ganado su 10mo título en el famoso concurso anual de comer hot dogs de Nathan’s del 4 de julio.

Sudo comió 51 hot dogs en 10 minutos el jueves en la ciudad de Nueva York, e impuso un récord mundial para las mujeres.

“Simplemente estoy feliz de poder decir que esto es mío otro año”, dijo Sudo tras ganar su 10mo cinturón rosa.

La campeona defensora de 38 años se llevó el título el año pasado tras comer 39 hot dogs y medio. Derrotó a 13 concursantes de distintas partes del mundo, incluida su rival Mayoi Ebihara, de 28 años y oriunda de Japón. Ebihara se quedó con el segundo sitio tras comer 37 hot dogs en 10 minutos. También fue la subcampeona en 2023.

Mientras tanto en la rama varonil, Patrick Bertoletti de Chicago comió 58 hot dogs para conquistar su primer título.

Bertoletti ganó una apretada contienda de 10 minutos de duración en la que el liderato estuvo cambiando. El hombre de 39 años de edad derrotó a 13 competidores de distintas partes del mundo en una prueba para ver quién podía ingerir la mayor cantidad de perritos calientes.

“No iba a dejar de comer hasta que hubiera terminado el trabajo”, dijo Bertoletti.

El hombre superó su récord anterior de 55 hot dogs en el evento, que se lleva a cabo cada Día de la Independencia en Coney Island de Nueva York.

El campeón reinante, Joey “Jaws” Chestnut, no estuvo presente en la competencia de este año por una pelea de patrocinios. En lugar de ello, competirá contra soldados estadounidenses en una Base del Ejército en El Paso en las próximas horas. Chesnut ganó 16 de los últimos 17 concursos.

Bertoletti dijo que bajó de peso y practicó durante tres meses con “una urgencia” para prepararse para el evento del jueves, pensando en que tenía buenas posibilidades para ganar.

“Sin Joey aquí, sabía que tenía una oportunidad”, comentó. “Pude desbloquear algo que no sabía de dónde venía. Pero no me quejo”.

Miles de fanáticos acuden al evento cada año, el cual se lleva a cabo afuera de la ubicación original de Nathan’s en Coney Island, Brooklyn, un destino frente al mar con parques de atracciones y una cultura carnavalesca de verano.

Los competidores llegan de decenas de estados y cinco continentes, y concursantes de países como Brasil, Japón, Reino Unido, Corea del Sur, Australia y República Checa buscarán llevarse el codiciado título y el premio de 10.000 dólares.