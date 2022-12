Exculpa novia a coach

Austin, TX.

La mujer que llamó a la policía para denunciar una agresión de violencia familiar por parte del entrenador de baloncesto de Texas, Chris Beard, dijo el que Beard no la estranguló y que nunca quiso que lo arrestaran o procesaran.

Beard fue suspendido indefinidamente sin goce de sueldo después de su arresto el 12 de diciembre por un delito grave de estrangular a su prometida, Randi Trew, que vive con él.

En un comunicado enviado a The Associated Press por su abogado, Randy Leavitt, Trew dijo que está "profundamente entristecida" por el incidente y dijo que Beard actuó en defensa propia.

"Chris y yo estamos profundamente entristecidos por haber atraído una atención negativa sobre nuestra familia, amigos y la Universidad de Texas, entre otros. Como prometida y principal partidario de Chris, me disculpo por el papel que desempeñé en este desafortunado evento. Me doy cuenta de que mi frustración, al romper sus anteojos, inició una lucha física entre Chris y yo", dijo Trew en el comunicado.

"Chris no me estranguló, y se lo dije a la policía esa noche. Chris ha declarado que actuó en defensa propia, y no lo refuto. No creo que Chris estuviera tratando de dañarme intencionalmente de ninguna manera. Nunca fue mi intención arrestarlo o procesarlo. Agradecemos el apoyo y las oraciones de todos durante este momento difícil", dijo.

Leavitt confirmó que Trew, cuyo nombre fue borrado por la policía de los documentos de acusación, accedió a ser nombrado públicamente. Se negó a hacer más comentarios.

En un comunicado, la universidad dijo: "Estamos revisando la declaración de Randi Trew. Este asunto es objeto de una investigación interna y la universidad no comenta sobre investigaciones pendientes".

El abogado de Beard, Perry Minton, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

De acuerdo con la declaración jurada de la policía que respalda el arresto de Beard, Trew inicialmente hizo una llamada de emergencia desde su casa y les dijo a los oficiales que respondieron que Beard la había estrangulado por detrás hasta el punto en que no podía respirar durante varios segundos, y la mordió cuando una discusión se convirtió. físico. La declaración jurada enumeraba varios signos visibles de un altercado, incluidas marcas de mordeduras en el brazo y abrasiones en la cara y la pierna.

Según la declaración jurada, Tree inicialmente le dijo a la policía que "me ahogó, me mordió, me hizo moretones en toda la pierna, me arrojó y se volvió loco".

Un informe separado del incidente de la policía de Austin señala que Beard le dijo a la policía que Trew lo había golpeado y que él había tratado de agarrarla por las muñecas para detenerla. Cuando se le preguntó si recibió algún golpe, Beard le dijo a la policía: "Creo que estaba tratando de golpear mis partes íntimas", según el informe del incidente.

La declaración de Trew el viernes no abordó varios detalles señalados en los informes policiales iniciales, como las marcas de mordeduras y decirle a los oficiales que le había quitado los anteojos de la cara. Pero su negación de que él la estranguló podría ser significativa para los fiscales porque Beard fue acusado de agresión por estrangulamiento/asfixia-violencia familiar, un delito grave de tercer grado punible con dos a 10 años de prisión si es declarado culpable.

Un portavoz de la oficina del fiscal de distrito del condado de Travis no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Récord

- Chris Beard está en su segunda temporada de un contrato garantizado de siete años que le paga más de 5 millones por año de dólares. Antes de eso, tenía marca de 112-55 en cinco temporadas con los Red Raiders.

- Fue nombrado entrenador del año de The Associated Press en 2019, cuando guió a Texas Tech a un final de 31-7 y perdió en un emocionante tiempo extra ante Virginia en el juego de campeonato nacional.

- Texas tiene marca de 3-0 desde que Beard fue suspendido. Los Longhorns jugarán en Texas A&M-Commerce este martes antes de iniciar el juego Big 12 en Oklahoma el 31 de diciembre.