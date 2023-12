Cierran puentes ferroviarios

EL PASO, Texas

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) cerró la mañana de ayer en las primeras horas, los cruces ferroviarios de Eagle Pass y El Paso, Texas para enviar al personal a procesar solicitudes de migrantes.

A través de un comunicado informó la restricción que aplicará a partir de las 8:00 de la mañana de este este lunes.

"CBP continúa aumentando todos sus recursos para el procesamiento inmigratorio de manera segura, como respuesta a un incremento de incidentes donde se han encontrado migrantes en la frontera suroeste, incitados por los contrabandistas que venden desinformación para aprovecharse de personas vulnerables", explicó.

Se indicó que las medidas de toman luego de observar un reciente resurgimiento de organizaciones contrabandista quienes trasladan migrantes a través de Mexico vía trenes de carga, CBP tomara medidas adicionales para aumentar personal y abordar este preocupante desarrollo, incluyendo en sociedad con las autoridades Mexicanas.

"A partir de las 8 de la mañana (hora local) del 18 de diciembre, la Oficina de Operaciones de Campo de CBP suspenderá temporalmente sus operaciones en los puentes de cruce internacional ferroviario en Eagle Pass y en El Paso, Texas, con el fin de redirigir al personal para ayudar a la Patrulla Fronteriza a detener a los migrantes. CBP continuara poniendo de prioridad nuestra misión de seguridad fronteriza a medida necesaria en respuesta a esta situación en evolución", se dió a conocer.

Durante las últimas semanas, CBP ha implementado varios ajustes operacionales con el propósito de maximizar nuestra habilidad de responder, procesar y reforzar consecuencias. En Eagle Pass, el procesamiento vehicular permanece suspendido en el Puente Internacional 1 de Eagle Pass. En San Diego, California las operaciones peatonales en San Ysidro Pedestrian West continúan suspendidas. En Lukeville, Arizona, el Puerto de Entrada de Lukeville permanece cerrado.

Por ello, explicó que continuará ajustando sus planes operativos para maximizar los esfuerzos de aplicación de la ley contra aquellos no ciudadanos que no utilizan vías o procesos legales o que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos.

Las personas sin documentos son vistos en los momentos de desafiar el Río Grande.

AUMENTA MIGRACIÓN

Al respecto, Grupo México Transportes (GMXT) señaló un aumento de migración irregular a México, la cual registró un incremento de 31 por ciento entre noviembre y diciembre del año en curso.

Lo anterior con un impacto directo en el Sector Del Rio, Texas, con 15 mil 702 intentos de cruces diarios, que derivó en el cierre temporal de los cruces ferroviarios, el cual llega en un momento crítico para el sector logístico del País.

Debido a ello, GMXT indicó que ha asumido altos costos operativos por las afectaciones en los tiempos de traslado y por ende la congestión de la red.

Agregó que el recorte presupuestal al Instituto Nacional de Migración ha impactado fuertemente la estrategia migratoria de evitar que las personas suban al tren y viajen a bordo de este al Norte del País.

Por su parte Union Pacific instó que se reabran los cruces fronterizos de Eagle Pass y El Paso, Texas.

Recordó que dichos cruces representan el 45 por ciento de los negocios transfronterizos de Union Pacific e incluyen bienes críticos para la economía estadounidense.

"No hay suficiente capacidad en nuestras otras cuatro puertas de enlace para desviarlos. A solo unos días de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, Union Pacific está en estrecha comunicación con múltiples agencias gubernamentales y nuestros clientes, instando a que se reabran los cruces cerrados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos", dijo en una misiva.

EMBARGAN MERCANCÍAS EN TRENES

La empresa entiende que se trata de una crisis humanitaria compleja, la mayoría de los migrantes no cruzan la frontera en trenes.

Recordó que cada día que se cierra la frontera, la compañía se se ve obligada a embargar las mercancías de los clientes en más de 60 trenes, o casi 4 mil 500 vagones, con un equivalente de bienes retenidos en México.

"Union Pacific está haciendo todo lo posible para organizar trenes y trabajar con los clientes para evitar la congestión en la frontera; cuanto más dure este cierre, más difícil será reanudar el comercio transfronterizo", refirió.

De acuerdo con la empresa esta situación impacta principalmente mercancías como productos agrícolas (cereales), alimentos y bebidas (cerveza y productos alimenticios secos), productos de la industria automotriz (vehículos terminados y repuestos), bienes de consumo, y productos industriales (metales y cemento). Agencia Reforma)