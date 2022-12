Carecen hispanos de seguro médico

Según el diario Dallas Morning News, la organización con sede en Dallas, que este año cumplió 40 años, entrevistó este agosto a 1,137 adultos y 684 estudiantes de preparatoria hispanos de los condados de Dallas, Collin y Tarrant.

Según el reporte, 86% de los encuestados no tienen cobertura médica, y entre las razones principales se encuentran no cumplir los requisitos de estatus migratorio, inflación, costos elevados de las pólizas y trabajos que no ofrecen seguro médico.

En comparación, 27% de los latinos en Texas no tienen seguro médico, así como 12% de los blancos no hispanos en el estado, según datos del Censo y de Kaiser Family Foundation citados por The Concilio.

"Cuando tienes que tomar decisiones entre pagar la renta, el teléfono o el medicamento de la diabetes, no tienes espacio para pensar en el fondo de retiro y gastos de emergencia", dijo Florencia Velasco Fortner, presidenta y CEO de The Concilio.

La precariedad en temas de salud refleja resultados similares en temas como acceso a la banca, pues 69% de los hispanos entrevistados no tienen cuenta bancaria. Además, solo 5% tienen una cuenta de retiro, y apenas 12% tienen algún tipo de ahorro. La falta de recursos que cubran el monto mínimo requerido por los bancos es una de las razones.

"Individuos y familia que viven al día enfrentan retos para ahorrar dinero, reduciendo su capacidad de pasar riqueza generacional", se lee en el reporte de The Concilio.

INFORMAN

De acuerdo con la presidenta de The Concilio, el contenido del reporte se nutrió de las discusiones sostenidas durante el Power of Latinos Summit que organizaron este mayo, con la presencia de más de 500 asistentes y líderes hispanos del Norte de Texas.

"Revisamos los estudios existentes a nivel nacional que se han hecho alrededor de la comunidad latina y nos dimos cuenta que nadie había hecho un estudio sobre los latinos en las áreas combinadas de salud, educación y economía. Además, que muchos de esos estudios no toman realmente en cuenta a las familias (hispanas) con quienes trabajamos", dijo Velasco.

Además de las cerca de 2,000 encuestas y entrevistas que realizaron, el reporte hace eco de información reciente del Censo, como de que Texas tiene el segundo lugar con mayor población hispana en Estados Unidos, y el área de Dallas - Fort Worth, el sexto lugar nacional. Además, sobre cómo la pobreza en el Norte de Texas ha disminuido en el último año, pero se mantiene arriba de la tendencia nacional.

En última instancia, el reporte espera servir como guía informativa sobre el estado de la comunidad hispana en el Norte de Texas para aquellos en una posición de autoridad y de tomar decisiones, como los directores de organizaciones sin fines de lucro.

"Si las organizaciones no saben cómo servir a los latinos, van a morir", dijo Velazco.