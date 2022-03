Busca el equipo seguir adelante

Pero el gerente general Nick Caserio se apresuró a señalar el sábado que reconstruir este equipo llevará tiempo.

“Nada va a pasar de la noche a la mañana”, dijo. “No se trata de un jugador, no se trata de un draft. No se tratará de una cosa en particular. Va a ser una... acumulación de cosas con el tiempo.

“Y si hacemos lo suficiente de las cosas correctas, esperamos que nos hayamos puesto en una posición en la que tengamos un producto en el campo del que la ciudad de Houston pueda estar orgullosa”.

Watson fue canjeado a los Browns el viernes, más de 14 meses después de que el mariscal de campo solicitara un canje por primera vez luego de sentirse descontento con la dirección del equipo después de la temporada 2020. Una selección de primera ronda en 2017, Watson no jugó toda la temporada pasada debido a la solicitud de intercambio.

En los meses posteriores a su solicitud, 22 mujeres presentaron demandas civiles alegando que las acosaron o agredieron sexualmente durante los masajes, lo que provocó una investigación policial. Un gran jurado en Houston se negó a acusar a Watson el 11 de marzo, allanando el camino para que los Texans lo intercambien.

Watson aún enfrenta procesos civiles separados por demandas presentadas por las 22 mujeres y podría ser suspendido por la NFL.

Houston recibió selecciones de primera ronda en cada uno de los siguientes tres drafts del acuerdo junto con una selección de tercera ronda en 2023 y una selección de cuarta ronda en 2024.

Como Watson permaneció en el equipo la temporada pasada pero no jugó, los Texans fueron objeto de un aluvión constante de preguntas sobre el mariscal de campo y su futuro en Houston. Ahora que se alejaron de Watson, Caserio no dijo que hubo una sensación de alivio, pero señaló que la situación era desafiante.

“Manejamos la situación probablemente lo mejor que pudimos, y probablemente traté de tomar la carga y la responsabilidad sobre mis hombros porque, en última instancia, sería algo con lo que tendría que lidiar y manejar”, dijo. “Trate de quitárselo a los jugadores, trate de quitárselo a los entrenadores y déjelos concentrarse en las cosas que hacen bien, que es jugar y entrenar fútbol”.

Ahora que Watson ya no está en la lista, los Texans están de vuelta en la posición familiar de tener incertidumbre en el mariscal de campo. Esta es una franquicia que ha estado plagada de problemas de mariscales de campo durante la mayor parte de su existencia.

En las tres temporadas anteriores a que eligieran a Watson con la selección número 12 global en 2017, los Texans tenían una puerta giratoria en la posición, con nueve jugadores comenzando al menos un juego. Davis Mills inició 11 juegos como novato la temporada pasada con Watson fuera, pero no parece ser la solución a largo plazo para el equipo.