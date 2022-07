´A Trump le falto coraje para actuar´

"Todos los días confiamos en la aplicación de la ley para salvar vidas. Luego, el 6 de enero, confiamos en la aplicación de la ley para salvar nuestra democracia", dijo Biden en un discurso pregrabado en la conferencia anual de la Organización Nacional de Ejecutivos Negros de Aplicación de la Ley en Orlando, Florida.

Biden, quien permanece aislado en los cuartos familiares de la Casa Blanca después de dar positivo por COVID-19 la semana pasada, criticó previamente a Trump por ayudar a incitar a la mafia el 6 de enero de 2021, con una "red de mentiras" sobre el Las elecciones presidenciales de 2020 se vieron empañadas por un fraude electoral generalizado que en realidad nunca ocurrió .

Pero sus comentarios en la conferencia fueron el vínculo más claro que Biden ha hecho entre Trump y la insurrección desde que un comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio comenzó a celebrar audiencias en junio como parte de su trabajo para llegar al fondo de todo lo ocurrido.

"Viste lo que pasó. La policía del Capitolio, la policía metropolitana de DC, otras agencias de aplicación de la ley fueron atacadas y agredidas ante nuestros propios ojos. Lanzados, rociados, pisoteados, brutalizados", dijo Biden, cuya voz todavía es áspera y más profunda de lo habitual mientras se recupera de los efectos del coronavirus. "Se perdieron vidas. Y durante tres horas, el derrotado ex presidente de los Estados Unidos vio cómo sucedía todo mientras estaba sentado en la comodidad del comedor privado junto a la Oficina Oval".

Agregó que mientras Trump "hacía eso, los valientes agentes del orden están sujetos al infierno medieval durante tres horas".

Eso hacía referencia a Cassidy Hutchinson, ex asistente de la Casa Blanca de la administración Trump , que testificó ante el comité de la Cámara el 6 de enero sobre el temperamento de Trump mientras estaba sentado en su comedor y miraba televisión mientras sus planes para anular las elecciones se desmoronaban.

Biden no mencionó el trabajo del comité específicamente durante el discurso grabado y anteriormente ha evitado en gran medida el tema. Dijo después de la audiencia de apertura que el trabajo se trataba de permitir que "nadie coloque una daga en la garganta de nuestra democracia", pero también señaló que no había tenido tiempo de ver la primera entrega.

El comité celebró su última audiencia de verano la semana pasada, que se centró en que Trump no ayudó a dispersar a los atacantes que invadían el Capitolio , incluso cuando sus principales asesores y miembros de su familia le imploraron que pidiera el fin de la violencia.

ERA UNA TURBA ENLOQUECIDA

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, había sugerido anteriormente que, si bien Biden pudo sintonizar ocasionalmente el trabajo del comité, no pudo concentrarse mucho en los procedimientos mientras se concentraba en hacer su trabajo como presidente. No está claro si Biden ha tenido más tiempo para ver cómo se recupera de COVID-19.

Trump planea estar en Washington el martes para dirigirse a la Cumbre de la Agenda America First , la primera vez que regresa a la capital de la nación desde que dejó el cargo. Jean-Pierre no ofreció comentarios sobre ese discurso el lunes y dijo: "No sé de qué viene a hablar".

En sus comentarios pregrabados, Biden señaló que los agentes del orden durante la insurrección estaban "chorreando sangre, rodeados de carnicería, cara a cara con una turba enloquecida que creía las mentiras del presidente derrotado".

"Los policías fueron héroes ese día. A Donald Trump le faltó el coraje para actuar", dijo el presidente. "Las valientes mujeres y hombres de azul de toda esta nación nunca deberían olvidar eso. No se puede ser pro-insurrección y pro-policía. No se puede ser insurreccional y prodemocrático. No se puede ser pro-insurrección y pro-estadounidense".