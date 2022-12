Bajan ejecuciones; muchas fallan

HOUSTON, Texas

Hubo 18 ejecuciones en EE. UU. en 2022, la menor cantidad en cualquier año anterior a la pandemia desde 1991. Hubo 11 ejecuciones el año pasado . Fuera de los años de la pandemia, las 20 sentencias de muerte dictadas en 2022 fueron la menor cantidad en cualquier año en los EE. UU. en medio siglo, según el informe del Centro de Información sobre la Pena de Muerte con sede en Washington, DC .

"Todos los indicadores apuntan a la continua disminución de la pena capital y el alejamiento de la pena de muerte es duradero", dijo Robert Dunham, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro, que no toma posición sobre la pena capital pero ha criticado la forma en que los estados llevan a cabo las ejecuciones. .

En EE. UU., 37 estados han abolido la pena de muerte o no han llevado a cabo una ejecución en más de una década. El martes, la gobernadora de Oregón, Kate Brown, conmutó las sentencias de los 17 condenados a muerte del estado por cadena perpetua sin libertad condicional. Oregon ejecutó a un prisionero por última vez en 1997. No ha habido ejecuciones federales desde enero de 2021 luego de un uso histórico de la pena capital por parte de la administración Trump . En julio de 2021, el Departamento de Justicia impuso una moratoria a las ejecuciones federales.

El informe llamó a 2022 el "Año de la ejecución chapucera", ya que siete de los 20 intentos de ejecución en los EE. UU. fueron visiblemente problemáticos o tomaron una cantidad de tiempo excesiva. Eso llevó a algunos estados a ponerlos en espera para que se pudieran revisar los procesos y protocolos.

Se informaron problemas significativos con las tres ejecuciones de Arizona, ya que los oficiales penitenciarios lucharon por encontrar venas adecuadas para las vías intravenosas para administrar la inyección letal.

En Alabama, la gobernadora Kay Ivey ordenó una revisión "de arriba a abajo" del sistema de pena capital del estado el mes pasado después de tres inyecciones letales fallidas, incluidas dos en 2022 relacionadas con problemas con las vías intravenosas utilizadas para administrar los medicamentos.

Otras preocupaciones con respecto a las ejecuciones incluyeron el fallo de un juez de Carolina del Sur en septiembre que calificó de inconstitucional el pelotón de fusilamiento de ejecución recién creado en el estado, así como su uso de la silla eléctrica. La Corte Suprema del estado escuchará los argumentos sobre el tema el próximo mes.

En abril, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, detuvo las inyecciones letales en su estado porque no se habían probado las drogas utilizadas en las ejecuciones. El descuido había obligado a Lee a detener abruptamente los planes para ejecutar al recluso Oscar Smith , una hora antes de que muriera en abril pasado.

Dunham dijo que cree que los problemas actuales con las ejecuciones fallidas o las revisiones de los protocolos de ejecución por parte de los estados están ayudando a erosionar el apoyo público a la pena capital. Las encuestas de Gallup muestran que el apoyo público a la pena de muerte ha disminuido constantemente en los últimos 28 años, pasando del 80% en 1994 al 55% este año.

"Hay muy pocos estados que están tratando de llevar a cabo la pena de muerte. Pero están actuando de manera que... su conducta está socavando la confianza pública de que se puede confiar en los estados con la pena de muerte", dijo Dunham.

Si bien cinco de las 18 ejecuciones que tuvieron lugar en 2022 fueron en Texas, eso está muy por debajo de lo que ha visto históricamente el estado de pena capital más activo de la nación. En 2000, las ejecuciones en Texas alcanzaron un máximo de 40, según el informe anual de este año de la Coalición de Texas para Abolir la Pena de Muerte.

Kristin Houlé Cuellar, directora ejecutiva de la coalición, dijo que cree que "la era de uso excesivo de la pena de muerte en Texas ha terminado", ya que los fiscales continuarán usando largas sentencias de prisión para responsabilizar a las personas.

Deborah Denno, profesora de derecho en la Universidad de Fordham en Nueva York, dijo que no le sorprende la disminución del uso y el apoyo público a la pena capital. Ella cita como razones: más personas aprendiendo sobre los diversos problemas para llevar a cabo ejecuciones, dudas sobre si disuade del crimen y un número creciente de exoneraciones de reclusos.

INOCENCIA DE MELISSA

En Texas, el representante estatal republicano, Jeff Leach ayudó a liderar un grupo bipartidista de legisladores que creen que nuevas pruebas muestran que la reclusa del corredor de la muerte, Melissa Lucio, no golpeó fatalmente a su hija. Leach y algunos de los legisladores visitaron a Lucio en el corredor de la muerte antes de que su ejecución se retrasara en abril.

En una entrevista con The Associated Press a principios de este año, Leach dijo que espera que los legisladores puedan trabajar para asegurarse de que "no haya ninguna posibilidad de que estemos ejecutando a un tejano inocente".

"Decir que estoy luchando con la existencia misma de la pena de muerte en Texas sería una subestimación dramática", dijo Leach.