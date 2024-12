Involucra a agente de BP: Muere un anciano al ser atropellado por vehículo

Un agente de la Patrulla Fronteriza, de quien no se proporcionó su identidad por el momento, atropelló y causó la muerte de un anciano

Por: Edelia Hernández

Diciembre 27, 2024 -

El Departamento de Policía de esta ciudad se encuentra investigando el atropellamiento y muerte de un anciano, en hechos ocurridos en la autopista US 83, señala un comunicado de prensa.

El oficial de información pública, Julián Álvarez, dijo que el accidente ocurrió alrededor de las 11:30 p.m. del martes en la autopista US 83 cerca de FM 649. No está claro qué provocó el accidente y no se ha identificado a la víctima.

Álvarez dijo que el agente permaneció en el lugar, pero no habló con la policía. No se han presentado cargos, ya que la investigación está en curso.