Comenzó en la música por Iñárritu

La pasión por la música fue la que llevó a Arturo López Gavito a donde está, pues desde que era un niño creció escuchando las canciones que sonaban en la radio durante los años ochenta. A partir de ahí, sin saber muy bien a qué se dedicaría, buscó las oportunidades que lo acercaran a cumplir sus sueños, los que comenzaron a tomar forma cuando tocó las puertas de WFM radio y le pidió una oportunidad a Alejandro González Iñárritu; esta es la historia.

IMPENSABLE

"Era impensable, hasta que tuve el valor de irle a pedir a Alejandro González Iñárritu un trabajo en 1987", rememoró.

Eran los finales de los ochenta, época en el que el cineasta mexicano se dedicaba a la radio y trabajaba en WFM, una exitosa estación de radio de ese tiempo. En ese momento, López Gavito tenía 16 años y su decisión lo llevó a esperar más de cuatro horas a González Inárritu, que fungía como locutor de la estación.

"Yo le ofrecí bolearle los zapatos, le ofrecí que entraba sin que me pagara sueldo y, bueno, no me pagó", dijo. "Acabó pagándome el sueldo mínimo tres o cuatro meses después", detalló.

De esa manera, poco a poco, López Gavito aprendió diferentes aspectos del oficio como escribir a máquina, redactar, producir programas de radio, escribir guiones para los programas y entrevistar a las figuras que visitaban la cabina que lo llevaron a trabajar cuatro años a la estación, hasta que recibió una llamada de Warner, la compañía que le abrió el camino para convertirse en productor musical.