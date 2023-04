No ofrece Texas apoyo financiero

Las tropas de la Guardia Nacional en despliegue federal que mueren en el trabajo reciben un beneficio por muerte de suma global de seis cifras, pero Operation Lone Star es un despliegue estatal, y Texas actualmente no ofrece apoyo financiero similar.

AUSTIN, Texas

Los legisladores están tratando de abordar esa disparidad durante la sesión legislativa de este año, que finaliza el Día de los Caídos.

Si los legisladores no aprueban un cambio de ley antes de esa fecha, podrían tener que esperar dos años más antes de que se vuelva a reunir la Legislatura.

El representante Jared Patterson , republicano por Frisco, y la senadora Joan Huffman, una republicana de Houston que dirige el Comité de Finanzas del Senado que redacta el presupuesto, han presentado proyectos de ley para garantizar el beneficio por muerte de $500,000 a las tropas que el estado despliega en acción.

La legislación cuenta con el apoyo de los principales líderes, como el vicegobernador Dan Patrick y el presidente de la Cámara de Representantes, Dade Phelan, quien la ha convertido en una de sus prioridades legislativas.

Hacer que la legislación sea retroactiva podría afectar potencialmente a la familia de otro soldado asignado a la Operación Lone Star, Spc. DaJuan Townes, quien murió en un tiroteo accidental el 7 de febrero de 2022 en Fort Clark Springs, cerca de Brackettville.

Townes, un ingeniero de construcción horizontal de 19 años de Spring, estaba sentado en el automóvil de un compañero soldado en medio de un evento de entrenamiento de natación. Estaba entregando una pistola de propiedad personal a un soldado sentado detrás de él en el vehículo cuando disparó a través del asiento y en su espalda, según documentos obtenidos por Military Times .

Pero la declaración del Departamento Militar de Texas que identificó a Townes describió el tiroteo como "no relacionado con la misión", lo que no deja claro si su muerte sería elegible para el beneficio por muerte. Los esfuerzos para llegar a los miembros de la familia de Townes no tuvieron éxito.

La legislación de Patterson recibió la aprobación del comité el mes pasado y está en camino al Comité de Calendarios de la Cámara, a un paso de ser considerada por toda la Cámara de Texas.