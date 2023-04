Retira verificación de cuenta al NYT

Twitter retiró la marca de verificación de la cuenta principal del periódico The New York Times, una de las organizaciones noticiosas más repudiadas por Elon Musk , director general de la red social.

Nueva York

El retiro ocurre en un momento en que muchos de los usuarios más reconocidos de Twitter se preparan para perder su marca azul, la cual ayudaba a verificar su identidad y a distinguirlos de impostores en la plataforma.

Musk, propietario de Twitter, estableció un plazo que venció el sábado para que los usuarios verificados adquirieran una suscripción premium o de lo contrario perderían las marcas de verificación en sus cuentas.

El NYT señaló en un artículo publicado el jueves que no le pagaría a Twitter por la verificación de sus cuentas institucionales.

Musk tuiteó el domingo que se le retiraría la marca de verificación a la cuenta del Times. Más tarde publicó declaraciones peyorativas en contra del periódico, el cual ha realizado una amplia cobertura sobre Twitter y acerca de fallas en los sistemas de conducción parcialmente automatizados de Tesla, la compañía de vehículos eléctricos que también es propiedad de Musk.

Otras cuentas del Times, como la de su sección de negocios o sus páginas de opinión, aún tenían sus marcas azules o doradas, al igual que varios reporteros de la publicación.

"No tenemos planeado pagar la cuota mensual por un estatus de marca de verificación para nuestras cuentas institucionales en Twitter", señaló el Times en un comunicado el domingo.

"Tampoco le reembolsaremos a los reporteros (que paguen) por (la verificación) Twitter Blue para sus cuentas personales, salvo en raras instancias en que dicho estatus sea esencial para fines de reporteo", añadió el periódico.

The Associated Press, que ha informado que tampoco pagará por las marcas de verificación, aún las conservaba en sus cuentas el domingo por la tarde.

Twitter no respondió el domingo a un correo electrónico con preguntas sobre el retiro de las marcas de verificación al The New York Times.

El costo de mantener la marca de verificación oscila de 8 dólares al mes para usuarios individuales a un precio inicial de mil dólares mensuales para una organización, más 50 dólares mensuales por cada cuenta afiliada o de empleados.