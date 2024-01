Temen agricultores un mal año en los cultivos

McALLEN, Texas.- Los agricultores de todo el Valle del Río Grande anticipan un mal año por delante en lo que respecta al rendimiento de los cultivos.

Los agricultores dicen que la culpa es de la falta de agua y están pidiendo a los líderes en Washington, DC, que negocien con México para acelerar las entregas de agua en virtud de un tratado de 1944.

INFORME

Un informe publicado el mes pasado por el Servicio de Extensión AgriLife de Texas A&M, espera ver casi 500 millones de dólares en pérdidas para los agricultores este año.

El agricultor de Mid-Valley, Brian Jones, presentó datos de su propia granja para el informe, señala una publicación de 5NEWS.

Jones aportó lo que espera perder el próximo año en cultivos de algodón, maíz y sorgo.

El mayor problema que enfrentan los agricultores es la falta de agua en los dos embalses que abastecen a todo el Valle, lo que provocó que el administrador del agua del Río Grande endureciera el racionamiento del agua, empezando por los agricultores.

"Este otoño no pude plantar nada", dijo Jones. "Este año no tuve cultivos de otoño ni de invierno simplemente porque no tenemos agua de riego".

Los agricultores están pidiendo a México que libere más agua de los ríos que desembocan en el Río Grande, como se supone que debe hacerlo según un tratado de 1944. Los agricultores dicen que las entregas de las represas mexicanas deben realizarse ahora.

En una reunión con agricultores celebrada en diciembre de 2023, la comisionada de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, María Elena Giner, pidió a los agricultores que elaboraran un informe calculando sus pérdidas para presentarlo a los líderes en Washington.