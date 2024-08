Firmes, Arizona, Missouri, Dakota del Sur y Florida: La discusión sobre el aborto en EU, dividida

La discusión sobre el aborto en Estados Unidos está completamente dividida desde el 24 de junio de 2022, cuando la sentencia del Tribunal Supremo erradicó el precedente del fallo Roe contra Wade (1973), y junto a este, la protección federal de ese derecho.

Desde aquel fallo, a cada estado le compete decidir si permiten, restringen o prohíben el acceso al aborto.

Entre los estados que prohíben fuertemente el acceso al aborto o tienen leyes muy restrictivas se encuentran Arizona, Missouri, Dakota del Sur e incluso Florida.

Sin embargo, funcionarios electorales de Arizona y Missouri anunciaron, la semana pasada, que los partidarios del derecho al aborto en sus estados habían reunido suficientes firmas petitorias para incluir las enmiendas propuestas que exigen el derecho al aborto en las constituciones de sus estados, lo que sube la cifra a siete el número de estados que votarán sobre el aborto en las elecciones programadas para noviembre.

¿Qué estados van a votar sobre la despenalización del aborto?

Missouri. Los votantes de Missouri decidirán si aseguran el derecho al aborto con una enmienda constitucional que revertiría la prohibición casi total del estado. Esta enmienda necesitará la aprobación de la mayoría de los votantes para ser consagrada en la Constitución estatal.

Arizona. En este estado determinarán si agregan a la Constitución la enmienda del aborto hasta las 24 semanas de embarazo. Actualmente, el aborto es legal durante las primeras 15 semanas de embarazo en Arizona.

Colorado. Por otro lado, Colorado tiene legalizado el aborto en todas las etapas del embarazo, por lo que revertir esta enmienda o continuarla requiere el 55% de los votos.

Florida. La Suprema Corte estatal falló en abril que una medida para legalizar el aborto hasta la viabilidad podía incluirse en la boleta, a pesar de una impugnación legal del estado.

Por ahora, el aborto es ilegal después de las primeras seis semanas de embarazo, bajo una ley que entró en vigor el pasado 1 de mayo, por lo que para aprobarse la medida necesita el apoyo de, al menos, el 60% de los votantes.

Maryland. El aborto en Maryland está permitido hasta la viabilidad, que el feto pueda vivir fuera del útero con asistencia médica. Los votantes elegirán si debe consagrarse el derecho al aborto en la Constitución estatal.

Nevada. En Nevada el aborto está permitido hasta la viabilidad, según una ley aprobada en 1990.

Por consiguiente, el voto es para saber si se deben consagrar los derechos al aborto en la Constitución del estado y si se ha cumplido con todos los requisitos para aparecer ante los votantes en noviembre.

Dakota del sur. Los votantes de Dakota del Sur decidirán en noviembre sobre una enmienda constitucional que prohibiría cualquier restricción al aborto en el primer trimestre del embarazo. La medida permitiría al estado en el segundo trimestre "Regular la decisión de la mujer embarazada de abortar y efectuarlo sólo de manera que estén razonablemente relacionadas con la salud física de la embarazada".

Se autorizaría una prohibición del aborto en el tercer trimestre, siempre que se contemplen excepciones para proteger la vida o la salud de la mujer.

Los opositores han interpuesto una demanda en un intento por impedir que la medida sea incluida en la boleta.

Finalmente, otros estados que podrían poner en discusión la situación constitucional del aborto son Nebraska y Montana.

LA VETARÍAN, DE SER APROBADA

JD VANCE DICE QUE DONALD TRUMP NO ESTÁ A FAVOR DE PROHIBICIÓN DEL ABORTO

De ser elegido presidente, Donald Trump no aprobaría una prohibición nacional contra el aborto, aseguró su compañero de fórmula, JD Vance. Y si una propuesta de ley llega a su escritorio, no la firmaría, dijo Vance en el programa "Meet the Press" de la NBC. "Me puedo comprometer totalmente con eso", aseveró Vance al ser preguntado si se compromete a que Trump no impodría tal prohibición.

"La postura de Donald Trump es que queremos que los estados individuales y sus culturas singulares y sus sensibilidades políticas singulares sean las que tomen esas decisiones, porque no queremos un conflicto federal interminable sobre este tema".

Vance, senador por Ohio, insistió además en que Trump vetaría tal prohibición si fuera aprobada por el Congreso.

"Es decir, si no lo estás apoyando como presidente de Estados Unidos, básicamente tendrías que vetarlo", dijo en una entrevista difundida el domingo.