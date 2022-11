Abandonaría Magnus Aduanas

El titular se vio obligado a dejar su trabajo al frente de la agencia de aplicación de la ley más grande del país, ya que los agentes se encuentran con un número récord de inmigrantes que ingresan a Estados Unidos desde México, según dos personas familiarizadas con el asunto.

Una dimisión que, según confirmó el propio Magnus al diario Los Ángeles Times, no piensa aceptar: "Estoy entusiasmado con el progreso que hice y espero continuar con ese trabajo", dijo.

Nombrado por el presidente Joe Biden, Magnus fue confirmado en su cargo en diciembre de 2021 por el Senado estadounidense, un puesto que le llegó cuando era jefe de policía de la fronteriza ciudad de Tucson, en Arizona.

A Chris Magnus se le dijo que renunciara o sería despedido menos de un año después de que fuera confirmado como la elección de la administración de Biden para dirigir la agencia, según dos personas que fueron informadas sobre el asunto y hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas para hablar. en público. Se niega a renunciar.

La destitución de Magnus es parte de una reorganización más grande que se espera en Seguridad Nacional en su lucha por gestionar a los inmigrantes que vienen de una gama más amplia de países, incluidos Venezuela, Cuba y Nicaragua. Esto se produce cuando es probable que los republicanos tomen el control de la Cámara en enero y se espera que inicien investigaciones en la frontera.

Los migrantes fueron detenidos 2,38 millones de veces en la frontera mexicana en el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre, un 37% más que el año anterior. El total anual superó los 2 millones por primera vez en agosto y es más del doble del nivel más alto durante la presidencia de Donald Trump, en 2019.

Brandon Judd, presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, confirmó que Magnus estaba siendo expulsado.

Los Angeles Times fue el primero en informar sobre el ultimátum. En una declaración al periódico, Magnus dijo que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, le pidió que renunciara o sería despedido. Dijo que no renunciaría y defendió su historial.

Ni Aduanas y Protección Fronteriza ni el Departamento de Seguridad Nacional respondieron a las solicitudes de comentarios.

Los flujos a través de la frontera han sido extraordinariamente altos desde cualquier punto de vista. Las cifras reflejan el deterioro de las condiciones económicas y políticas en más países, la fortaleza relativa de la economía estadounidense y la aplicación desigual de las restricciones de asilo. Las restricciones de asilo de la era Trump no tienen consecuencias legales por cruzar la frontera ilegalmente, lo que fomenta la repetición de intentos.

La administración de Biden acordó con los líderes del hemisferio occidental en junio trabajar más juntos para acoger a los migrantes que huyen de sus países. El mes pasado, México comenzó a aceptar a los venezolanos que ingresaron ilegalmente a los EE. UU., pero hasta ahora las medidas no han logrado producir un cambio importante.

"Siempre ha habido períodos de oleadas de inmigrantes en este país por diferentes razones, en diferentes momentos", dijo Magnus a The Associated Press el año pasado. "Pero no creo que nadie discuta que los números son altos en este momento y que tenemos que trabajar con tantas estrategias diferentes como sea posible para lidiar con esos números altos".

A pesar de décadas en la aplicación de la ley, Magnus era un extraño. Como jefe de policía en Tucson, Arizona, rechazó subvenciones federales para colaborar en la seguridad fronteriza con la agencia que ahora dirige y se mantuvo alejado de los líderes de la Patrulla Fronteriza en una región donde se asignan miles de agentes.

A Chris Magnus se le dijo que renunciara o sería despedido.

´ES ALGO BUENO´, DICE SINDICATO

En julio, Magnus publicó una investigación que decía que los agentes de la Patrulla Fronteriza a caballo hicieron un "uso innecesario de la fuerza" contra los haitianos en un campamento masivo en Del Rio, Texas, en septiembre de 2021. La investigación también encontró que los agentes no usaron las riendas para azotar a los haitianos.

El Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, el sindicato de agentes, ha sido más callado en sus críticas a Magnus que a Mayorkas. Pero Judd, el presidente del sindicato, dijo que le agradaba la partida de Magnus.

"Creo que es algo bueno", dijo Judd. "Simplemente estaba trabajando en políticas que solo iban a incentivar más actividad delictiva. La política de persecución de vehículos, si la hubiera implementado, todo lo que habría hecho es aumentar la actividad delictiva".

La Casa Blanca todavía no ha hecho ningún comentario al respecto sobre la posible dimisión del líder de la CBP, agencia fronteriza unificada del Departamento de Seguridad Nacional que tiene a su cargo la administración, control y protección de las fronteras.