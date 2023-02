Rechazan a Biden y Trump

WASHINGTON, DC

Alrededor de un tercio de los demócratas y los republicanos no están seguros de a quién quieren al frente de su partido, según la encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research .

Ningún demócrata obtiene un apoyo significativo cuando se le pregunta quién debería ser el líder de su partido; en cambio, los demócratas concentran su atención en más de una docena de políticos. Sin embargo, también se sienten más esperanzados que abatidos por su partido. Mientras tanto, algunos republicanos se unen en torno a un par de personas, incluido Trump. Pero la mayoría sigue sin comprometerse con él a pesar de su control del partido, y los republicanos se han vuelto algo más pesimistas sobre el futuro del Partido Republicano.

Los hallazgos reflejan una profunda sensación de incertidumbre sobre el futuro de los partidos políticos de la nación y los desafíos que ambos enfrentan para unir sus coaliciones desgastadas y tal vez desencantadas.

Para los demócratas, es otra señal de advertencia sobre la profundidad del apoyo a Biden en medio de las preocupaciones sobre la nominación de alguien que tendría 86 años al final de un segundo mandato.

"Ciertamente está en una edad en la que no va a postularse para un cargo, va a caminar", dijo David Townsend, un gerente de servicios para veteranos de 58 años en Indianápolis que se inclina hacia el Partido Demócrata.

Townsend dijo que apoyaría a Biden si fuera el candidato, pero quiere una nueva voz para liderar con vigor y energía. Sugiere que Biden podría tener un papel en la configuración del futuro.

"Él necesita estar en busca de un abanderado, alguien que pueda llevar adelante su mensaje", dijo Townsend.

A pesar de su condición de presidente en ejercicio que ha logrado muchas de las prioridades buscadas durante mucho tiempo por el partido, menos de la mitad de los demócratas (41 %) identifican a Biden como el líder actual del partido en una pregunta abierta. Solo el 12% dijo que quiere a Biden en el papel.

Pero los demócratas están lejos de apoyar a alguien más. Carecen de consenso sobre una persona, o incluso dos o tres, para liderarlos. En cambio, en la pregunta abierta, 15 personas son mencionadas por entre el 1% y el 5% de los demócratas. Treinta y siete por ciento dice que no sabe o no responde la pregunta.

Por el contrario, entre los republicanos, el 22 % nombra al gobernador de Florida Ron DeSantis y el 20 % nombra a Trump como la persona que quiere que dirija el partido.

Al republicano Daniel Alvarez, de 30 años, de Lakeland, Florida, le agradan tanto su gobernador, DeSantis, como Trump.

"Preferiría elegir a cualquiera de esos tipos", dijo Álvarez, un liniero de una compañía telefónica. Pero si se tratara de eso, elegiría a Trump en una primaria.

"El país era mejor" cuando Trump era presidente, dijo.

Aún así, parece haber apertura a una nueva cara entre los republicanos, como la hay entre los demócratas, incluso si no hay alguien específico en mente.

La mayoría de los republicanos no eligen a Trump o DeSantis, aunque ningún otro individuo se acerca a su nivel de apoyo. Otros once, incluido el exvicepresidente Mike Pence y la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley , quien lanzó su candidatura para 2024 el martes, son nombrados por solo el 1% de los republicanos.

Angela Foster se emocionó al hablar sobre cómo siente que el país va en la dirección equivocada bajo el liderazgo de Biden. El independiente de tendencia republicana de 66 años votó por Trump en 2020.

"Me encantaría volver a ver a Trump en el Despacho Oval para arreglar las cosas. Seguido por DeSantis. Eso es lo que quiero. Quiero un plan de ocho años", dijo entre risas.

Pero Foster, que vive en Gallipolis, Ohio, y trabaja a tiempo parcial como cajera, dijo que quiere que el Partido Republicano vuelva a sus valores tradicionales y abandone las luchas internas.

Solo el 38% de los republicanos dicen que son optimistas sobre el futuro del Partido Republicano, mientras que el 36% son pesimistas y el 24% dicen que no sienten nada. El pesimismo ha crecido desde octubre, cuando el 27% dijo que sí.

En comparación, más demócratas miran hacia el futuro con esperanza. El cuarenta y cuatro por ciento de los demócratas dicen que son optimistas sobre el futuro del Partido Demócrata, mientras que el 26% son pesimistas. Un 30% adicional dice que no lo son.

Los republicanos que son pesimistas son menos propensos que los optimistas a nombrar un líder elegido. En general, el 34% de los republicanos, más de lo que Trump o DeSantis obtienen individualmente, dicen que no saben o no respondieron a la pregunta.

Hugh Lawing se considera un independiente que se inclina hacia el Partido Republicano. No quiere que Trump se postule y no está seguro acerca de DeSantis, de quien dijo que "quiere ser" Trump Jr ". El jubilado de 59 años de Marietta, Georgia, espera que se presenten más opciones.

"Está muy lejos y está en el aire", dijo Lawing.

Para los demócratas, no hay escasez de opciones, incluidos los legisladores y otros que probablemente no busquen la nominación. Detrás de Biden con un 12 % como líder preferido, el nuevo líder de la minoría de la Cámara Hakeem Jeffries, el senador Bernie Sanders y la representante Alexandria Ocasio-Cortez ganan cada uno un 5 %.

Greg Davis, de 34 años, votó por Biden en las elecciones generales de 2020. Pero como socialdemócrata autoidentificado, "no quedó impresionado" con Biden durante la campaña primaria y preferiría un candidato progresista.

"Preferiría que no", dijo el residente de Hilliard, Ohio, sobre la candidatura de Biden a la reelección. "Pero realmente no tengo un candidato específico en mente".

PREFERENCIAS POR OBAMA

Barack Obama es nombrado por los demócratas.

La vicepresidenta Kamala Harris , el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer , el secretario de Transporte, Pete Buttigieg , e incluso el expresidente Barack Obama , son nombrados líderes del partido preferidos por el 3% de los demócratas.

"No puedo admirar lo suficiente a ese hombre", dijo Darlene Zwolinski sobre Obama.

Zwolinski, una acupunturista de 63 años de Lakewood, Colorado, dijo que está contenta con lo que ha hecho Biden, pero que él fue principalmente el que "obtuvo la victoria" contra Trump y, por esa razón, podría tener que volver a serlo. .

"Si hubiera alguien entre bastidores que fuera como (Obama) que pudiera intervenir, me encantaría ver a Biden bendecir a esa persona y tal vez gentilmente retirarse", dijo. "Sin embargo, no veo a nadie en este momento".