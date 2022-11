‘Urge infraestructura e inversión al Valle’

HARLINGEN, Texas

El candidato demócrata a gobernador, Beto O’Rourke, recorrió el condado de Cameron el martes.

O’Rourke hizo su última parada en Harlingen, donde realizó un mitin Get Out the Vote.

“Para nuestro actual gobernador Greg Abbott, el Valle es un problema”, dijo O’Rourke. “Para mí, es un lugar donde se necesita urgentemente inversión e infraestructura, como un sistema de carreteras y autopistas en pleno funcionamiento, es una de las últimas partes de Texas que no tiene uno”.

La última encuesta electoral de la Escuela de Asuntos Públicos de la Universidad de Houston muestra que O’Rourke está 13% por detrás del gobernador Greg Abbott.

O’Rourke, que se postula como demócrata contra el gobernador Greg Abbott, pasó por el sitio de votación como parte de una gira relámpago por el Valle del Río Grande, luego de paradas en Edinburg, Weslaco y San Juan. A él se unieron una variedad de políticos demócratas, entre ellos el juez del condado de Hidalgo, Richard F. Cortez, y la candidata del Distrito Congresional 15, Michelle Vallejo.

En Lark, O’Rourke fue recibido por unos 100 simpatizantes y un grupo más pequeño de republicanos, muchos de los cuales parecían más preocupados por tener la oportunidad de interrumpir al candidato demócrata.

Las dos multitudes se pararon en lados opuestos de una carretera en el estacionamiento con un asediado oficial de cumplimiento de códigos entre ellos, que en su mayoría caminaba de un lado a otro tratando de evitar que la gente usara altavoces y megáfonos improvisados. En un momento, alguien del lado republicano amenazó con llamar al alcalde y quejarse de él.

Ese lado cantó más y tendió hacia el incendiario. Sus cánticos incluían “Vamos Brandon” y “No más Roe”.

“¡Beto es un perdedor!” gritó un niño antes de que estallara otro cántico.

Los seguidores de O’Rourke generalmente se apegaron a cánticos como “Sí se puede” y “Mi cuerpo, mi elección”.

La tensión fue subrayada por un toque de festividad de Halloween. Vallejo vestía alas de mariposa. La presidenta del Partido Republicano del Condado de Hidalgo, Adrienne Peña-Garza, se vistió como Superwoman. Un partidario de O’Rourke vestía un traje de Elvis y empuñaba un cartel de campaña recortado para parecerse a una guitarra.

Alejandro González, un partidario de O’Rourke de San Juan, se quitó la máscara de luchador de Halloween después de su llegada.

González dijo que apoyaba a O’Rourke porque temía que los republicanos restringieran las libertades religiosas y el aborto. No estaba necesariamente sorprendido por la virulencia del sitio de votación, dada la competitividad de algunas carreras del Valle.