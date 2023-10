Cubre maleza tumbas del cementerio de la ciudad

El gobierno municipal dijo que no son responsables de reparar las lápidas rotas ni de limpiarlas y que depende de las familias.

Pero la ciudad sí reconoce que su Departamento de Parques y Recreación está a cargo de cortar las ramas de los árboles y el césped.

El pasto y los árboles crecidos no es lo que una residente de Harlingen, quiere ver cuando visita a sus seres queridos en el cementerio de la ciudad de Harlingen.

"No es un buen sitio para venir a verlo y celebrar su vida por el motivo por el cual estuvieron aquí en este mundo", dijo Vicenta Martínez.

Un ejemplo es un árbol que ha crecido demasiado encima de la valla del cementerio y una lápida cubierta por maleza.

Otra preocupación que tiene Martínez es que las lápidas derribadas en todo el cementerio.

"Me molesta un poco, porque quiero decir, es algo que deberían hacer constantemente, no sólo porque alguien llamó y preguntó al respecto", dijo Martínez. "Me alegro de que empiecen a hacerlo ahora, así lo supongo".