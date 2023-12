Cancela Harlingen contrato con Protectora de Animales

HARLINGEN, Texas

La alcaldesa de Harlingen, Norma Sepúlveda, anunció ayer los motivos que surgieron para no firmar un nuevo contrato con la Sociedad Protectora de Animales del Valle del Río Grande.

Sepúlveda señaló que carecen de un informe financiero anual de 2021, 2022 y 2023 para poder decir que estamos siendo buenos administradores del dinero de los contribuyentes. “Debido a que la ciudad no recibió el informe financiero anual ni un presupuesto para el próximo año, no nos quedó ninguna opción viable para no firmar un nuevo contrato”.

En el refugio de animales apenas se ve un cartel que decía “sociedad humana”.

Esto se produce después de que la Sociedad Protectora de Animales del Valle del Río Grande anunciara que se mudarían a otro lugar, luego de una disputa con la ciudad de Harlingen.

“Sé que mencionaron que se iban a reubicar, pero no han proporcionado ninguna información a la ciudad para saber con certeza que eso está sucediendo”, dijo la alcaldesa.

La semana pasada, la ciudad anunció que se separaría de RGV Humane Society.

Sepúlveda dijo que era hora de que la ciudad y el refugio trabajaran en un nuevo contrato, pero que habían tenido problemas con el refugio en lo que respecta a los informes financieros de los últimos años.

El contrato actual de la ciudad con el refugio está vigente hasta el 18 de enero de 2024.

Mientras tanto, el refugio está obligado a continuar prestando servicios a la comunidad, algo que Sepúlveda dijo que el refugio ya no hace porque se han negado a aceptar nuevas mascotas de Harlingen Animal Control.

El alcalde Sepúlveda dijo que tienen planes para la ubicación original del refugio.

El martes, el refugio anunció que se reubicarán en Harlingen a 2729 N. Expressway 77 en Harlingen.

La nueva ubicación servirá como sitio para las clínicas comunitarias de bajo costo del refugio y su programa de crianza, según un comunicado de prensa.

“En este momento, el único objetivo de RGVHS es salvar la mayor cantidad de perros y gatos en nuestra ubicación de Harlingen mediante adopción o crianza”, se afirma en el comunicado.

“Actualmente, 48 perros residen en el refugio de Harlingen y necesitan un resultado mediante adopción, crianza o rescate de inmediato.