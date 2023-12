Siguen ‘arrancones’ en Bulevar Costero

Madero, Tam.

Luego de que el miércoles por la noche se registrara una vez más los “arrancones” en el Bulevar Costero de Playa Miramar, las autoridades se ven obligadas a reforzar medidas para evitarlo.

Juan Antonio Ortega Juárez, secretario del Ayuntamiento, dijo que definitivamente se tienen que tomar medidas drásticas para evitar que los jóvenes sigan haciendo sus competencias de velocidad en el referido bulevar.

“Ese bulevar no es apto, es turístico, no está preparado para la velocidad, tiene vados... No debe ser, se implementarán medidas”.

Cuestionado si habrían de colocar topes reductores de velocidad, el funcionario señaló que “es posible, pero las que nada es que tomen conciencia de lo que están haciendo, poniéndose en peligro y a los demás”.

Asimismo, dijo que aquellas personas que sean sorprendidas en este tipo de competencias a bordo de unidades motrices, serán detenidas y enviadas a barandilla, por infringir el Bando de Policía y Buen Gobierno, con lo que pueden pasar hasta 36 horas tras las rejas.

Mencionó que sin duda se tienen que reforzar las acciones contra los que sean descubiertos en “arrancones” en el Bulevar Costero, “el Bulevar no es para eso y ha costado vidas”.