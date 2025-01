´Fue acción correctiva al K9 de Border Patrol´

Por: Edelia Hernández

Enero 04, 2025 -

EDINBURG, Texas

"El 1 de enero de 2025, un miembro del público viajero grabó en video un incidente que involucraba a una agente de la Patrulla Fronteriza y su compañero canino y lo compartió en las redes sociales. Luego fue compartido miles de veces, incluso por miembros adicionales del público y los medios de comunicación, señala el sindicato de la Patrulla Fronteriza del Valle del Río Grande (Border Patrol RGVTX), en respuesta a dicho video publicado.

Jessica Peña publicó el video en las redes sociales el miércoles, luego de grabar el presunto incidente que involucró a un K9.

"Ella (agente) arrastró al perro hacia un costado del edificio y comenzó a patearlo varias veces", dijo Peña. "Sinceramente, sólo necesitaba que alguien lo viera para que pudiera recibir la atención que necesita".

Después de que se publicó el video, la agente, jefa de patrulla del sector del Valle del Río Grande de la Patrulla Fronteriza, Gloria Chávez, emitió una declaración que decía que el K9 estaba bien y que se estaba llevando a cabo una investigación.

El incidente en cuestión, dice el comunicado del Sindicato de la Patrulla Fronteriza, involucra a un adiestrador canino que corrige el comportamiento de su compañero canino; sin embargo, como suele suceder en los videos "virales", sólo se da a conocer una versión de la historia.

El video muestra a la agente utilizando técnicas correctivas adecuadas, cómo fue entrenada para hacer por los propios instructores de adiestradores caninos de la Patrulla Fronteriza. La agente, como todos los adiestradores caninos certificados de la Patrulla Fronteriza, es graduada de la academia canina USBP, un curso riguroso en el que se capacita a los futuros adiestradores sobre cómo asegurarse de que sean el "alfa" sobre el can, lo que incluye correcciones inmediatas para una gran variedad de problemas, incluida la desobediencia.

A los adiestradores, agrega el comunicado, caninos también se les enseña a intentar emplear acciones correctivas fuera de la vista del público viajero, porque la mayoría de las personas que tienen adiestramiento canino no pueden hacerlo. "El público en general no ve a los perros como perros de trabajo, sino como mascotas. Desde el comienzo de su entrenamiento, a los adiestradores de perros se les enseña que sus compañeros caninos son sólo eso, compañeros, no mascotas. Si bien nunca hay una excusa para abusar de una mascota o de un compañero canino, lo que se ve en el video no es abuso, sino más bien una acción correctiva.

La agencia ha declarado que se está llevando a cabo una investigación y confiamos en que una vez completada, las pruebas mostrarán que la agente utilizó su entrenamiento y que no se produjeron violaciones de la política. Esperamos una investigación completa y justa sin emociones personales".

A medida que se desarrolla la investigación, Peña dijo que quiere transparencia de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.