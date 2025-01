Establecen horario escolar por el frío

Por: Edelia Hernández

Enero 18, 2025 -

EDINBURG, Texas

El juez del condado de Hidalgo, Richard Cortez, anunció una actualización del horario escolar que regirá a consecuencia del clima invernal que se avecina a partir del lunes.

Señaló también que ERCOT ha emitido una alerta meteorológica del 20 al 23 de enero debido al extremo frío que se pronostica en toda la región, lo que provocaría una mayor demanda eléctrica y la posibilidad de menores reservas. También se esperan precipitaciones invernales en algunas zonas del estado. Se tiene previsto que las condiciones de la red sean normales durante la alerta meteorológica de ERCOT.

Aquí hay una actualización, dijo el juez, del horario escolar de McAllen ISD relacionado con el clima frío que viene la próxima semana. Los horarios escolares normales, en caso de que los necesite como referencia, son los de las escuelas primarias (7:50 am), escuelas intermedias (8 am) y escuelas secundarias (8:15 am)

Debido al clima extremadamente frío, McAllen ISD ha ajustado el horario escolar para la próxima semana.

LUNES, ENERO 20

El horario escolar seguirá siendo el mismo. Los autobuses realizarán sus rutas en horarios regulares.

MARTES, ENERO 21

Horarios de inicio de clases retrasados

Primaria 8:50 am

Escuela Secundaria 9 a.m.

Escuela Secundaria 9:15 am

El personal se presenta en su horario habitual. La escuela estará abierta en horarios regulares, en caso de que los padres deseen dejar a sus hijos antes. Los autobuses ajustarán los tiempos de ruta en consecuencia.

MIÉRCOLES, ENERO 22

McAllen ISD monitoreará el clima y brindará actualizaciones si las clases se retrasan el miércoles. El personal se presentará en su horario habitual.