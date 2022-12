Exhiben muestra de Muro Conmemorativo

Una réplica de 375 pies de largo del Muro Conmemorativo de los Veteranos de Vietnam se exhibirá en la Universidad de Texas Río Grande Valley el año próximo.

El Fondo Conmemorativo de los Veteranos de Vietnam (VVMF) hace un alto en UTRGV de la gira nacional de The Wall that Heals que incluye la réplica del muro y una exhibición móvil que cuenta la historia de la Guerra de Vietnam, The Wall y la era que rodea al conflicto.

La exhibición gratuita diseñada para poner las experiencias estadounidenses en Vietnam en un contexto histórico y cultural, podrá apreciarse del 20 al 23 de abril.

"La Universidad de Texas Río Grande Valley tiene el honor de haber sido seleccionada para albergar esta exhibición tan especial en asociación con la ciudad de Edinburg", dijo el Dr. Jeffrey Ward, decano de la Facultad de Bellas Artes de UTRGV, que presenta la exhibición. "En nuestra institución, honramos a nuestros miembros del servicio y veteranos, incluidos aquellos que han hecho el último sacrificio".

La réplica se exhibirá en los terrenos del Edificio de Participación Comunitaria y Éxito Estudiantil (CESS) de manera gratuita. El Muro y la exposición estarán abiertos al público las 24 horas del día.

El Muro honra a los más de 3 millones de estadounidenses que sirvieron en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam y lleva los nombres de los 58 mil 281 hombres y mujeres que hicieron el último sacrificio en Vietnam.

Los visitantes experimentarán cómo El Muro se eleva por encima de ellos mientras caminan hacia el ápice, una característica clave del diseño de The Wall en Washington, D.C.

La exhibición también contará con una exhibición de fotos dedicada a los "Héroes de la ciudad natal": miembros del servicio del área cuyos nombres están en The Wall.

CIUDAD NATAL DE LOS HÉROES

Además, la exhibición contará con pantallas de video que enseñan sobre la historia y el impacto de The Wall; exhibiciones educativas contadas a través de artículos representativos de los que quedaron en The Wall en Washington, D.C.; una réplica de la placa In Memory; un mapa de Vietnam y una descripción cronológica de la guerra de Vietnam.

"Nos sentimos honrados de tener la oportunidad de albergar el Muro que cura en nuestra ciudad.

Edinburg es conocida como la ´Ciudad natal de los héroes´ y es importante que rindamos homenaje no solo a nuestros héroes locales, sino también a los miles de hombres y mujeres cuyos el servicio y el sacrificio nos han permitido disfrutar de las libertades que tenemos hoy", dijo el alcalde de Edinburg, Ramiro Garza Jr.