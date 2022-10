Abandonan en remolque de carga a 22 migrantes

EDINBURG, Texas

El grupo fue descubierto por agentes de la Patrulla Fronteriza el jueves gracias a una llamada de la policía de Pharr con respecto a un tráiler sospechoso de ser utilizado para el contrabando de personas.

Un total de 22 migrantes fueron descubiertos dentro del vehículo. Todos gozaban de buena salud y no se localizó al conductor.

En otra acción ese mismo día, en colaboración con policías del condado de Hidalgo, lograron el arresto de cuatro sujetos en un escondite de personas en la ciudad de Mission. Todos eran ciudadanos de México. No se identificó a ningún cuidador.

Un día antes, luego de una persecución de una Chevy Trailblazer en Falcon Heights, Texas, los agentes de CBP arrestó a seis migrantes mismos que intentaron huir luego que el vehículo se impactara contra una cerca. El conductor logró huir.

En Río Grande City, y con el respaldo de uniformados de la Oficina del Alguacil del condado de Starr, detuvieron una GMC Acadia bajo la sospecha de transportar migrantes.

Aunque el conductor huyó no le duró mucho el gusto ya que se salió de la carretera para estrellarse contra un árbol. Los agentes detuvieron a cinco personas. No se reportaron heridos y no se localizó al conductor.