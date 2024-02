El Coronavirus se ha convertido endémico

McALLEN, Texas

Cada seis meses aparecen nuevas y diferentes cepas de Coronavirus que provocan una infección en cadena con una mayor rapidez, alertaron los funcionarios de Salud, quienes recomendaron a la ciudadanía a vacunarse para impedir ser contagiado de esta enfermedad que llegó para quedarse.

Los funcionarios de salud están alentando a las personas a vacunarse ya que ven un aumento en el número de personas que enferman con COVID-19, se reiteró a través de un comunicado difundido a través de las redes sociales.

"Número uno, esto no ha terminado. Por supuesto, ya no estamos en una pandemia, pero se ha vuelto endémica. Es decir, parece que el COVID está aquí y no irá a ninguna parte", dijo el Dr. Dijo Iván Meléndez.

El condado de Hidalgo publicó sus últimas cifras de COVID-19 el viernes. Más de 4,100 personas dieron positivo por el virus el mes pasado y al menos siete personas murieron debido a complicaciones de la enfermedad.

Si bien el virus no se parece en nada a lo que era en el apogeo de la pandemia, los expertos en salud siguen viendo un aumento en los casos.

El Dr. Meléndez dice que cada seis meses aparecen diferentes cepas de COVID que pueden infectar a las personas mucho más fácilmente.

Han pasado casi cuatro años desde que se informó el primer caso de COVID en Estados Unidos y los médicos aún no tienen una cura.

"Uno de los mayores problemas que hemos visto, para ser honesto... es que es fascinante cuán arrogantes se han vuelto las personas al ser infectadas. Todavía van a trabajar, aunque saben que están infectadas, en lugar de de quedarse en casa durante cinco días después de que se resuelven los síntomas, todavía van a trabajar e infectan a otras personas que, a su vez, infectan a otras personas que están en alto riesgo en casa", dijo Meléndez.

Dice que muchos de los cAonsejos son los mismos que durante la pandemia de COVID-19.

Si está enfermo, quédese en casa y trate de aislarse de los demás. Lo mejor que se puede hacer ahora es vacunarse.

El Dr. Meléndez dice que una cosa que aprendimos durante la pandemia es que cuanto más fuerte sea su sistema inmunológico, mayores serán sus posibilidades de combatir el virus.

Si cree que ha estado expuesto al COVID-19 o muestra síntomas, hágase la prueba lo antes posible. El Dr. Meléndez recomienda informar su prueba positiva al condado y asegurarse de aislarse de los demás hasta que la prueba sea negativa.