Destruyen las medicinas que logran salvar vidas

Los datos proporcionados por la HHSC no muestran qué organizaciones tienen dosis vencidas y no está claro cuántos receptores rastrean el uso de naloxona.

McAllen, Texas

En 2019, el estado de Texas distribuyó más de 230,000 dosis de naloxona, un medicamento que salva vidas y puede revertir las sobredosis de opioides, a través de su programa More Narcan Please. Más de tres años después, ese medicamento, en forma de aerosol nasal conocido como Narcan, ya pasó la fecha de vencimiento impresa en su etiqueta.

Para algunas organizaciones, ese Narcan caducado es oro. Los expertos dicen que sigue siendo eficaz durante años después de su fecha de vencimiento.

Una publicación de The Texas Tribune señala que:

"Si bien algunos receptores a través de More Narcan Please, particularmente agencias gubernamentales, pueden tener políticas que les impiden administrar dosis vencidas, las organizaciones de base están clamando por ellas. Pero algunos de los beneficiarios del programa estatal están destruyendo Narcan cuando éste expira".





"Siempre recomiendo a los grupos con dosis vencidas que no se sienten cómodos continuar distribuyéndolas y luego redistribuirlas a organizaciones comunitarias de reducción de daños", dijo Lucas Hill, director del Programa de Investigación y Medicina de Adicciones a las Farmacias de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Texas.

En Texas, no existe un sistema centralizado para recolectar y redistribuir naloxona vencida. Esto se debe a que la ley estatal limita quién puede recolectar y almacenar medicamentos vencidos (las farmacias tienen expresamente prohibido hacerlo) y los reguladores federales desaconsejan el uso de dosis vencidas.

Los medicamentos están estrictamente regulados en los EU, y por una buena razón, dijo Joy Alonzo, profesora clínica asociada en el Departamento de Práctica de Farmacia de la Facultad de Farmacia Irma Lerma Rangel de Texas A&M y copresidenta del grupo de trabajo sobre opioides de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Texas A&M.

Es difícil para el gobierno involucrarse en un programa que alentaría a la gente a recolectar y distribuir medicamentos que, según los reguladores, están vencidos.

"Se necesitaría algún tipo de respuesta tipo Covid en la que (dicen los reguladores), ´Está bien, estas reglas no se aplican para esta circunstancia´", como cuando se extendió la vida útil de las vacunas en 2021 y 2022, dijo Alonzo.

Mientras tanto, están apareciendo intercambios no oficiales de naloxona caducada.

A parte de las reglas estrictas para los farmacéuticos, la donación de Narcan vencido probablemente no infringe la ley de Texas, dijo Amy Lieberman, abogada principal de Network for Public Health Law.

Y aunque la Administración de Alimentos y Medicamentos de EU. prohíbe la distribución de medicamentos caducados, "no parece estar en consonancia con los objetivos de reducción de daños del gobierno federal perseguir a las personas que usan naloxona", dijo Lieberman.

"Es una especie de zona gris, pero creemos que el argumento es que, aparte de las profesiones que dicen específicamente que no se pueden distribuir medicamentos caducados, otras personas están protegidas de cargos civiles o penales si distribuyen o usan naloxona (caducada)", dijo.

En 2019, como parte de una respuesta al aumento de las sobredosis de opioides reportadas en Texas, el estado lanzó More Narcan Please, utilizando dinero de una subvención federal para comprar el medicamento que salva vidas y luego distribuirlo sin costo. Se eligió el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en San Antonio para administrar la distribución. Los particulares pueden solicitar una caja que contenga dos dosis. Las organizaciones que distribuyen naloxona pueden realizar pedidos al por mayor. En su primer año, More Narcan Please entregó grandes envíos, a veces miles de dosis a la vez, según datos proporcionados por la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas.

A medida que la demanda ha crecido, More Narcan Please ha tenido que reducir la cantidad que distribuye a organizaciones individuales.

Este año, el programa limita los pedidos a 24 unidades, o 48 dosis, y pide a las organizaciones que entreguen todas esas dosis antes de solicitar más. Los datos ahora disponibles públicamente pueden ayudar a los periodistas de todo el estado a informar sobre la epidemia de opioides. También proporciona información sobre qué organizaciones recibieron naloxona del programa More Narcan Please.

La distribución de medicamentos que salvan vidas es también una faceta de la reducción de daños, una estrategia ampliamente definida para brindar servicios a las personas que consumen drogas sin asociarles estigma ni parámetros estrictos e involucrar a las personas que consumen drogas en la planificación e implementación de esa estrategia. Las organizaciones de reducción de daños se encuentran entre las que tienen más probabilidades de utilizar naloxona caducada.

Los datos proporcionados por la HHSC no muestran qué organizaciones tienen dosis vencidas y no está claro cuántos receptores rastrean el uso de naloxona.

"En este momento, el programa More Narcan Please no participa en la redistribución organizada de naloxona vencida", dijo Lisa Cleveland, profesora de enfermería en UT Health San Antonio, quien supervisa el programa educativo de prevención de sobredosis del estado, así como el programa More Narcan Please. Por favor programe.

CADUCADA Y AÚN UTILIZABLE

"En ocasiones, y en casos de extrema necesidad, nuestro programa ha facilitado las comunicaciones entre socios comunitarios que desean redistribuir naloxona caducada, pero aún utilizable, a otras organizaciones necesitadas".

Más del 40% de las dosis administradas por More Narcan Please en 2019 fueron a instituciones dentro del sistema de justicia penal, incluidos los departamentos de policía, según los datos obtenidos por Texas Community Health News. Los gobiernos locales representaron más del 5% de los beneficiarios ese año. La proporción que se destinó a agencias gubernamentales cayó en los años siguientes, pero un nuevo programa estatal envió casi exclusivamente naloxona a agencias encargadas de hacer cumplir la ley.

Los funcionarios del gobierno que hablaron con Texas Community Health News dijeron que generalmente no usan dosis vencidas. Melissa Lucio, coordinadora del programa de trastornos por uso de sustancias en el Departamento de Salud Conductual del Condado de Bexar, dijo que no existe una política oficial contra el uso de dosis vencidas, pero agregó que las agencias del condado no querían usar dosis vencidas "para evitar preocupaciones de responsabilidad".