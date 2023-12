Cuestionan lanzamiento espacial

BROWNSVILLE, Texas

La demanda, presentada por el Centro para la Diversidad Biológica y otros grupos ambientalistas lleva a la Administración Federal de Aviación y al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. ante los tribunales por los permisos emitidos para el lanzamiento del 18 de noviembre desde las instalaciones de SpaceX en Boca Chica.

La demanda afirma que la revisión ambiental, realizada en virtud de la ley de especies en peligro de extinción luego del lanzamiento inicial realizado en abril, no fue suficiente.

Ese lanzamiento terminó con partes de la plataforma de lanzamiento destruidas y una nube de arena volando a varios kilómetros de distancia.

"Eso provocó que grandes trozos de hormigón y metal volaran hacia zonas sensibles de marea", dijo el abogado del Centro para la Diversidad Biológica, Jared Margolis.

"Cuando revisaron eso para el segundo lanzamiento, realmente no hicieron ningún análisis sobre lo que ocurrió en el lanzamiento del 20 de abril. No observaron cómo la explosión de la plataforma de lanzamiento y los escombros afectaron el hábitat de las especies. No observaron cómo los esfuerzos en curso para recuperar los escombros están afectando a las especies incluidas en la lista", señala 5NEWS en su sitio digital.

La demanda exige un proceso de aprobación más estricto para futuros permisos de lanzamiento de SpaceX.

Esa denuncia ahora será escuchada por un tribunal federal en Washington, DC.

Grupos ambientales y de personas nativas americanas han presentado reclamaciones adicionales en una demanda sobre el impacto de los lanzamientos de cohetes que SpaceX ha llevado a cabo en el sur de Texas.

Inicialmente, los grupos presentaron la demanda contra la Administración Federal de Aviación, o FAA, y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. después de que el cohete Starship explotó durante su primer lanzamiento en abril.

En la demanda, se alega que las agencias no analizaron ni mitigaron completamente los daños ambientales.

ACTUALIZAN LA DENUNCIA

Las nuevas reclamaciones sostienen que la FAA se negó a brindar la oportunidad de realizar comentarios públicos antes de autorizar el segundo lanzamiento el mes pasado.

También afirman que el Servicio de Pesca y Vida Silvestre no abordó el daño que fue causado por el primer lanzamiento.

Presentaron la demanda original en mayo y actualizaron la denuncia la semana pasada.

La demanda dice que la FAA dio permiso a SpaceX para un segundo lanzamiento de prueba el mes pasado sin investigar adecuadamente el impacto ambiental que rodeó el primer lanzamiento.