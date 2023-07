Restringe CBP ingreso de productos agrícolas

Los artículos prohibidos, que no son declarados por los pasajeros, son confiscados y eliminados por especialistas en agricultura de CBP.

McALLEN, Texas

Si un inspector le quitó alimentos, plantas o recuerdos en un aeropuerto internacional, cruce fronterizo o puerto marítimo, queremos que comprenda los motivos, señala un comunicado emitido por Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Ciertos artículos traídos a los Estados Unidos desde países extranjeros están restringidos, de acuerdo con las regulaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Los artículos agrícolas prohibidos pueden albergar plagas de plantas y enfermedades animales exóticas que podrían dañar gravemente las cosechas, el ganado y el medio ambiente de los Estados Unidos y a un gran sector de la economía de este país.

Todos los viajeros que ingresen a los Estados Unidos están obligados a declarar carnes, frutas, verduras, plantas, semillas, tierra, animales, así como productos vegetales y animales (incluida la sopa o los productos de ésta) que puedan llevar consigo. La declaración debe cubrir todos los artículos transportados en el equipaje facturado, en el de mano o en un vehículo.

Tras examinar plantas, productos animales y artículos asociados, los especialistas en agricultura de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en los puertos de entrada determinarán si estos artículos cumplen con los requisitos de entrada a los Estados Unidos.

Siempre declare artículos agrícolas marcando "Sí" en la pregunta 11 del formulario de declaración 6059B de CBP. También marque "Sí" si ha estado en una granja o cerca de ganado, ya que es posible que un especialista en agricultura deba revisar sus zapatos o equipaje en busca de rastros de tierra que puedan albergar enfermedades animales extrañas, como la fiebre aftosa.

Evite multas y demoras

Los artículos prohibidos, que no son declarados por los pasajeros, son confiscados y eliminados por especialistas en agricultura de CBP. Lo que es más importante, se pueden imponer sanciones civiles por no declarar productos agrícolas prohibidos y pueden llegar hasta $1,000 por primera vez, en el caso de cantidades no comerciales. Si se determina que los artículos son para uso comercial, las infracciones se evaluarán a una tasa mucho más alta. Las mismas multas se aplican a los productos agrícolas prohibidos enviados por correo internacional.

Según el país de origen, algunas frutas, verduras y plantas pueden ingresar a los Estados Unidos sin permiso previo, siempre que se declaren, inspeccionen y se encuentren libres de plagas.

Sin embargo, ciertas plantas y cualquier parte de las plantas destinadas al cultivo (propagativas) requieren un certificado fitosanitario extranjero por adelantado).

Para obtener información sobre los certificados, comuníquese con la Unidad de Permisos de Cuarentena y Protección de Plantas del USDA/APHIS al (301) 851-2046 o (877) 770-5990.

UNA SEVERA RESTRICCIÓN

Los trofeos de caza de animales, los cadáveres de animales de caza y las pieles están severamente restringidos.

Para obtener información específica y cómo hacer arreglos para traerlos a los Estados Unidos, comuníquese con los Servicios Veterinarios del USDA/APHIS, Centro Nacional de Importación y Exportación (NCIE) al (301) 851-3300 , por correo electrónico a: AskNCIE.Products@aphis. usda.gov o VS-Live.Animals_Import.Permits@aphis.usda.gov o en la Web en Servicios Veterinarios - Protección de la Salud Animal (Importación/Exportación).