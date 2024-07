Enfrenta a tiburón y salva a esposa

BROWNSVILLE, Texas

Cary Sullivent no lo pensó dos veces para pelear con el tiburón que la mañana de ayer atacó a su esposa en la Isla del Padre.

El hombre, que disfrutaba de la playa con su esposa Tabatha, pudo escuchar los gritos de dolor de la mujer y no dudó en quitárselo.

De acuerdo con sus testimonios, el hombre golpeó al tiburón hasta liberar sus filosos dientes de la pierna de su esposa.

Tabatha se recupera de una grave lesión en la pierna izquierda producida por la mordida del tiburón. Una hija de la pareja informó que la mujer es reportada en condición estable. Cary también sufrió lesiones menores.

De no haber intervenido su esposo, la historia de Tabatha sería otra.

Por otra parte, Troy Miller, el alto Comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza destacó la labor de dos agentes de la Patrulla Fronteriza que entraron en acción durante un ataque de tiburón en South Padre Island. Los dos operadores de BORSTAR sacaron del agua a la víctima del ataque de tiburón y le prestaron ayuda para salvarle la vida.

Lugar adecuado, momento adecuado, formación adecuada. Ayer, agentes de la Patrulla Fronteriza de nuestro equipo de Búsqueda, Trauma y Rescate (BORSTAR), fuera de servicio, salvaron la vida a una víctima de un ataque de tiburón. No hay días libres para nuestra increíble gente. Son heroicos con y sin uniforme, dijo el comisionado del CBP.

Los guardabosques de Texas desempeñaron un papel crucial en esa tarea. Rápidamente se dirigieron al Golfo de México, donde trabajaron junto con los departamentos de bomberos y policía de South Padre Island.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas también llegó con su helicóptero y comenzó a acercarse al agua para tratar de asustar al tiburón. El helicóptero y los barcos empujaron al tiburón a lo largo de los muelles donde lo perdieron de vista.

“Eso es lo divertido de nuestro trabajo. Se trata de personas, pero también de la vida silvestre, y podría ser algo como esto, donde se producen mordeduras de tiburón”, dijo el guardabosques de Texas, Colby Henz.

“Esto es muy inusual”, dijo el presidente y director ejecutivo del Acuario Estatal de Texas, Jesse Gilbert. “He estado en Texas casi 21 años y puedo contar con una mano la cantidad de veces que hemos hablado sobre mordeduras de tiburones, sobre todo en la curva costera y en la costa de Texas. Así que tener cuatro en un día es dramático”.





Gilbert dice que los tiburones investigan lo que tienen frente a ellos con sus mandíbulas, según la publicación de 5NEWS TV.





“El tiburón se topa con algo, siente curiosidad por saber si es algo que puede comer, lo prueba y decide que no lo hará”, dijo Gilbert. “Los humanos no están en el menú de los tiburones. A veces se oye que hay mordeduras como las que hemos oído hoy, pero los tiburones en realidad no ingieren lo que muerden. Es más bien, están probando y dejándolo ir”.





El capitán Chris Dowdy, guardabosques del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, dijo que hubo un total de cuatro lesiones el jueves que creen que fueron causadas por el mismo tiburón.





Según la portavoz de la ciudad de South Padre Island, Nikki Soto, el departamento de bomberos y policía de South Padre Island brindó tratamiento inmediato a la víctima, y fue transportado a un hospital cercano.





Dowdy dijo que otra persona fue mordida por el tiburón y agregó que otra persona fue rozada por el tiburón y solo sufrió heridas leves. Una cuarta persona resultó herida mientras se defendía del tiburón.