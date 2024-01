Escuelas modifican sus horarios por ola invernal

BROWNSVILLE, Texas

El frío ártico que podría castigar al Valle el Río Grande ha obligado a distintos distritos escolares a tomar medidas para enfrentar el tiempo severo.

Aquí las modificaciones en los horarios de entrada.

El Distrito Escolar Independiente de Brownsville anunció que las clases para el próximo martes y miércoles iniciarán a las 10:00 de la mañana.

Las rutas de autobús se retrasarán dos horas, pero los padres pueden dejar a los estudiantes "en su horario habitual programado", dijo Brownsville ISD en un comunicado.

Los empleados también deben presentarse a su horario habitual.

Sin embargo, los programas y actividades académicas después de la escuela se cancelarán el martes y los juegos de la escuela secundaria se llevarán a cabo el día lunes.

Por su parte las escuelas en McAllen retrasarán la apertura el martes ante la expectativa de condiciones heladas.

El distrito escolar también anunció que las escuelas primarias comenzarán clases a las 9 a. m., las escuelas intermedias a las 9:30 a. m. y las escuelas secundarias a las 9:45 a. m.

Distrito Escolar Independiente de McAllen

El horario de entrada será a las 9:00 am para los estudiantes de primaria, las 9:30 am para los de secundaria y las 9:45 am para los de preparatoria el próximo martes y miércoles.

Autobuses comienzan una hora más tarde.

Distrito Escolar de Brownsville

El el próximo martes 16 y miércoles 17 de enero el horario de entrada será a las 10:00 am para los estudiantes de primaria, las 9:40 am para los de secundaria y las 10:45 am para los de preparatoria.

Empleados se reportaran a trabajar a la hora usual.

Los padres tienen la opción de llevar a sus hijos a la escuela en el horario regular.

Los autobuses comenzarán sus labores dos horas más tarde.

Actividades académicas después del horario escolar fueron canceladas el martes 16 de enero.

Distrito Escolar de Edcouch Elsa

El horario de entrada será a las 9:00 am para los estudiantes el próximo martes 15 y miércoles 16 de enero.

Autobuses buscarán a los estudiantes de primaria a las 7:30 am y a las 8:30 a los de secundaria.