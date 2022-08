Avalan comisionados reinvertir impuestos

El proyecto para desarrollarse a lo largo de la ribera del centro de Brownsville está un paso más cerca de la realidad después de asegurar del condado lo que no se pudo a través de la ciudad.

Una TIRZ es una herramienta que ofrece el estado que reembolsa al desarrollador las inversiones iniciales en mejoras de infraestructura pública a través de aumentos incrementales en los impuestos a la propiedad una vez que se completa un proyecto, y sirve como una forma para las entidades gubernamentales locales - el condado en este caso - para realizar proyectos costosos que probablemente no serían factibles de otra manera.

El proyecto implica reemplazar los diques de tierra y la cerca fronteriza existentes con una estructura de concreto sobre la cual se construiría un desarrollo comercial con tiendas y restaurantes, y que contendría un estacionamiento debajo y al mismo tiempo serviría como barrera fronteriza aprobada por Seguridad Nacional, y muro contra inundaciones.

En 2020, la ciudad anunció que, con base en su propia diligencia, se retiraba de futuras conversaciones, sin embargo, el condado retomó el hilo y ha estado impulsando el proyecto, que desde entonces la ciudad ha apoyado.

La votación de los comisionados la semana pasada, marca un hito importante. No le cuesta nada a la entidad gubernamental ni a los contribuyentes establecer una TIRZ, y no existe ningún requisito de que en realidad alguna vez se use para el propósito previsto.

El proyecto Vía Américas está planificado para desarrollarse el área entre los puentes Gateway y B&M International. Según lo propuesto, consistiría en tiendas minoristas, restaurantes, algunas oficinas y espacio residencial.

El desarrollador también está planeando el Centro Cultural Kris Kristofferson, que contará con artículos personales y recuerdos de la galardonada carrera musical y actoral del nativo de Brownsville.