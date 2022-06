A una década, soñadores permanecen en el limbo

El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA, cumplió 10 años este miércoles, el futuro de los ´dreamers´ sigue en el limbo.

El programa de alivio migratorio fue creado por el entonces presidente Barack Obama en 2012, y le cambió la vida a casi 800 mil jóvenes que fueron traídos a los Estados Unidos de manera irregular cuando eran menores de edad.

A través de DACA, los soñadores tienen un permiso de trabajo, un número de seguro social y una licencia de conducir. Y aunque el programa elimina la amenaza de deportación, no proporciona un estatus legal ni un camino hacia la ciudadanía.

Vanesa Rosales, una de las muchas beneficiarias del programa, dijo que DACA le abrió las puertas a una vida mejor.

"A pesar de la protección que el program nos da, lo cierto es que a diez años de su creación, DACA sigue peleándose en las cortes. Seguimos en el temor porque a pesar de la protección que brida seguimos en el limbo", dijo la joven universitaria.

"DACA no solo me dio el poder de ir a la universidad y trabajar, también me dio el poder de sentirme cómodo hablando por mí mismo".

El año pasado, un juez federal en Texas dictaminó que el programa es ilegal. El fallo ha impedido nuevas solicitudes de DACA, solo permite a beneficiarios actuales la renovación que debe hacerse cada dos años.

Se espera que en julio, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos escuche los argumentos para tomar una decisión sobre la legalidad de impugna DACA.