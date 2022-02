Tendrán ley en sus manos

Newsom dijo que espera que la propuesta obligue a la Corte Suprema de los Estados Unidos a aprobar la ley de aborto de Texas. Dijo que expondrá su "hipocresía" si bloquean la propuesta de California que afecta a la industria de las armas y no a la ley de Texas sobre el aborto, "o hará que reconsideren lo absurdo de su decisión anterior".

"No hay forma de principios en que la Corte Suprema de los Estados Unidos no pueda defender esta ley de California. Ninguna. Punto final del período. Está literalmente inspirado en la ley que acaban de defender en Texas", dijo Newsom.

La Coalición de Políticas de Armas de Fuego, un grupo de defensa, prometió un desafío judicial si el proyecto de ley de California se convierte en ley.

Las restricciones de armas de fuego propuestas son "realmente leyes modernas de Jim Crow diseñadas para suprimir el ejercicio de los derechos humanos que no les gustan a los tiranos que gobiernan California", dijo el grupo, prometiendo "litigar donde sea necesario para proteger los derechos y la propiedad de propietarios pacíficos de armas en California".

El grupo y el líder de la minoría de la Asamblea, el republicano James Gallagher, dijeron que Newsom está tratando de distraer la atención de las políticas fallidas en otros lugares que recientemente han provocado la caída de los números de las encuestas.

"California ya tiene las leyes de armas más estrictas del país, por lo que no está claro qué espera lograr el gobernador Newsom además de un triste truco publicitario", dijo Gallagher en un comunicado.

Texas y otros estados liderados por los conservadores han intentado durante años prohibir los abortos una vez que se detecta un latido del corazón, alrededor de las seis semanas de embarazo, que a veces es antes de que la persona sepa que está embarazada. Pero los intentos de los estados han sido bloqueados por los tribunales.

Pero la nueva ley de aborto de Texas es única porque prohíbe que el gobierno haga cumplir la ley. La idea es que si el gobierno no puede hacer cumplir la ley, no puede ser demandado para bloquearla en los tribunales. Eso no ha impedido que los proveedores de servicios de aborto intenten bloquear la ley. Pero hasta ahora, la mayoría conservadora de la Corte Suprema de los EE. UU. ha permitido que la ley del aborto se mantenga en vigor en espera de una impugnación legal.

Esa decisión enfureció a Newsom y sus aliados demócratas en la legislatura estatal. California ha prohibido la fabricación y venta de armas de asalto durante décadas. Pero el año pasado, un juez federal anuló esa prohibición. La ley sigue vigente mientras el estado apela la decisión.

Pero la decisión inspiró a Newsom y a los demócratas en la Legislatura estatal a copiar la ley de aborto de Texas, pero aplicarla a los fabricantes de armas en lugar de a los proveedores de servicios de aborto.

"Nuestro mensaje a la Corte Suprema de los Estados Unidos es el siguiente: lo que es bueno para el ganso es bueno para el ganso", dijo el senador estatal demócrata Bob Hertzberg, autor de la propuesta.

"Espero enviar rápidamente un nuevo proyecto de ley al escritorio del gobernador para aprovechar la orientación de la Corte Suprema de los Estados Unidos".

La propuesta satisface los temores de algunos grupos defensores de las armas, que se han opuesto a la ley de aborto de Texas porque les preocupa que estados liberales como California usen el mismo principio con las armas.

"Si Texas tiene éxito en su gambito aquí, Nueva York, California, Nueva Jersey y otros no se quedarán atrás en la adopción de tácticas igualmente agresivas para no solo enfriar sino congelar el derecho a poseer y portar armas", escribió el abogado Erik Jaffe en un informe legal en nombre de Firearms Policy Coalition, un grupo sin fines de lucro que aboga por los derechos de armas.

El proyecto de ley de California aún no se ha presentado en la Legislatura estatal. Pero una hoja informativa proporcionada por la oficina de Hertzberg dijo que el proyecto de ley se aplicaría a quienes fabrican, distribuyen, transportan, importan a California o venden armas de asalto, rifles .50 BMG, pistolas fantasma o kits de armas fantasma.

Las pistolas fantasma son armas compradas en línea y ensambladas en casa. No tienen números de serie, lo que los hace difíciles de rastrear.