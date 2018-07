Temen agricultores por posibles lluvias. Siembras siguen inaccesibles a maquinarias

Regional.- A pesar de que no ha llovido en muchos días, grandes extensiones de cultivos se encuentran muy húmedas aún, lo que ha imposibilitado el ingreso de las máquinas trilladoras y camiones.

Y mientras los hombres del campo esperan que sus parcelas "den piso" para iniciar la recolección de granos, el pronóstico del tiempo parece jugar en su contra, pues su anuncian posibles precipitaciones pluviales.

En años anteriores, para éstas fechas las cosechas prácticamente ya habían terminado, porque las condiciones climatológicas les habían sido favorables, sin embargo, las cuantiosas lluvias atípicas que se registraron recientemente, vinieron a cambiar radicalmente el panorama agrícola regional.

Agustín Espinoza Alanís, Presidente del Grupo Agroindustrial de Tamaulipas, comentó que hasta la fecha, se ha cosechado cuando mucho la mitad de la superficie en la comarca ribereña, lo que representa un extraordinario retraso.

El problema radica en que la mayoría de las tierras aún están bastante húmedas, inaccesible para la maquinaria y los camiones, que difícilmente podrían transitar con eficiencia.

Si una tierra no "da piso" por el exceso de humedad, los camiones no pueden aproximarse y las máquinas recolectoras no podrían circular para realizar su trabajo.

En ocasiones, un agricultor sólo puede cosechar determinada área de la parcela y tiene que parar, porque el resto del lote agrícola es inaccesible para la trilladora, y eso se debe a que las lluvias fueron excesivas, afirmó el agrónomo Espinoza Alanís.

Mientras no se reinicien las trillas, los agricultores seguirán a merced de las condiciones climatológicas, pues cualquier lluvia, por mínima que ésta fuera, seguiría retrasando las cosechas.