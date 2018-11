Temen a Tamaulipas

Ciudad de México

Agobiados por el temor, integrantes de la primera caravana de migrantes recorrerán casi el triple de la distancia en la caminata planeada originalmente hacia la frontera debido a lo que ellos perciben como una situación de alto riesgo: eludir su travesía por Tamaulipas.

En una decisión acordada al filo de la medianoche en asamblea celebrada en la Ciudad de México, los centroamericanos votaron por evitar cruzar territorio tamaulipeco y reanudarán su periplo hoy viernes a las 5:00 horas hacia Querétaro para enfilar hasta la ciudad de Tijuana.

A mil 052 kilómetros de Reynosa, los migrantes prefirieron recorrer 2 mil 813 kilómetros hacia el cruce internacional de San Ysidro, California, lo que significa una distancia adicional de mil 761 kilómetros.

Los migrantes decidieron también en la asamblea que se van con o sin autobuses que solicitaron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el Estadio Jesús Martínez "Palillo", en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, los migrantes decidieron salir a las 5:00 horas de este viernes hacia Querétaro y el destino final en territorio mexicano será Tijuana, Baja California.

Soldados estadounidenses tendieron alambradas de cuchillas en las áreas adyacentes a los puentes internacionales, especialmente al este del puerto de entrada de San Ysidro, California, en el marco de los preparativos para contener a la caravana de migrantes que se dirige hacia esa frontera.

"La vía más segura es arribar a Tijuana, pero la ruta para llegar allá se irá definiendo conforme avance la caravana... el objetivo es Tijuana y llegar juntos como familia´´. Anabel Rodríguez,integrante de la caravana migrante.

APOYO EN SUSPENSO

Los integrantes de la caravana Anabel Rodríguez, Carlos Vázquez, Walter Cuello y Milton Benítez, entre otros, informaron a casi 5 mil migrantes que los representantes de la ONU les avisarían en breve si proporcionarían o no 170 camiones que piden, sobre todo para cuidar a mujeres embarazadas, adultos mayores y niños.

Al tomar la palabra, Anabel Rodríguez, -luego de que la asamblea se manifestó por irse-, confirmó que este viernes, con o sin camiones, continuarán su viaje hacia Estados Unidos.

Apuntó que se determinó que la vía más segura es arribar a Tijuana, Baja California, pero la ruta para llegar allá se irá definiendo conforme avance la caravana, "el objetivo es Tijuana y llegar juntos como familia".

Previamente, el vocero de los migrantes, Milton Benítez, había advertido que los centroamericanos rechazarían la presencia de la ONU en el albergue si no les dan los camiones.

"La gente ha determinado que si no se resuelve el tema de los camiones ya no los quieren ver en el albergue [al personal de la ONU] dándoles un plato de comida porque eso lo resuelve el pueblo mexicano. Ya no quieren que se estén tomando la foto con ellos", indicó.

Milton Benítez, activista hondureño que ha asumido funciones de vocería en la caravana, exigió a la ONU que deje "de estar cumpliendo ejercicios de mendicidad".

El jueves, una comitiva de 12 a 15 miembros de la caravana se reunió por la tarde con Jorge Alberto Nava, miembro de Unidad de Observación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.