Vuelca familia oriunda de Llera

Gran susto se llevó una familia originaria de Llera, Tamaulipas, cuando venía a visitar a sus parientes al ejido Pacheco, que se encuentra en los límites de Valle Hermoso con Matamoros, por la carretera 82.

Fue la noche del viernes a las 19:30 horas que se reportó que en el kilómetro 125 con carretera 82 una familia había sufrido una volcadura.

Al lugar se dirigieron paramédicos del departamento de Protección Civil, así como elementos de la Policía Vial municipal.

Al llegar encontraron a una familia del municipio de Llera, quien indicó que venía a esta región a pasar las fiestas navideñas.

El conductor del vehículo de la marca Nissan tipo Sentra, quien se identificó cómo José Manuel, dijo que manejaba por el lado derecho de poniente a oriente en la carretera 82, pero al no conocer el camino y al no haber señalamientos, no se dio cuenta que la carretera se hacía angosta en el puente del kilómetro 125, por lo que se impactó contra los barandales.

Afortunadamente, el vehículo lo cayó al fondo del canal y sólo quedó a un costado del camino, aunque si sufrió fuertes daños.

Al final, no hubo necesidad de atender a ninguna persona pues solo presentaban golpes menores, por lo que los paramédicos se retiraron y solo la Policía Vial se encargó de tomar los datos necesarios para el apoyo a la familia.