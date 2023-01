Incendia camioneta para exigir atención

DENUNCIA

Cómo Armando Cano López, es como se identificó el sujeto quien dijo que desde hace seis meses interpuso una denuncia en contra de su propio hermano, por no querer abandonar la vivienda que su padre le heredó.

"Puse una denuncia, mi papa me dejó este terreno de herencia, yo mismo hice esta casa y ahora que falleció mi papá mi hermano vino y se metió a la brava, no se quiere salir y ya lo denuncie y nadie me hace caso", dijo molesto el sujeto.

"Puse una denuncia, mi papa me dejó este terreno de herencia, yo mismo hice esta casa y ahora que falleció mi papá mi hermano vino y se metió a la brava, no se quiere salir y ya lo denuncie y nadie me hace caso"

Decidió prenderle fuego a su camioneta para que al lugar llegarán las autoridades de la Policía Ministerial y poder realizar un reclamo del porqué no se le ha atendido la denuncia.

Fue poco después de las 17:30 horas del jueves, que se recibió el llamado en el que se alertaba que en el kilómetro 96 con carretera 120, se estaba quemando una camioneta.

Al llegar al lugar, los Bomberos fueron recibidos por el sujeto quien no les permitió el acceso hasta que llegara una autoridad policíaca.

Fue la Guardia Estatal, la que arribó al rancho y platicó con el individuo, haciéndole entender que la situación no se arreglaría de esa manera, por lo que el fuego de la camioneta fue sofocado por los traga humos.