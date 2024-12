Policía ministerial: Descartan la presencia de billetes falsificados

La Policía Ministerial pidió a los habitantes no bajar la guardia y observar bien los billetes para no ser estafados.

Por: Jorge Mancha

Diciembre 29, 2024 -

Autoridades de la Policía Ministerial Investigadora dieron a conocer que hasta ayer no se había recibido ningún reporte de presencia de billetes falsos en esta localidad.

Julian Turrubiates, coordinador local de la Policía Ministerial, comentó que no hay denunciar formales, sin embargo, no significa que no se registren estafas en los comercios, principalmente.

Recomendó a los dueños de los negocios o encargados que no bajen la guardia al momento de recibir la paga de artículos, sobre todo en estas fechas que existe un mayor movimiento.

"No hay que bajar la guardia, hemos estado recomendando en los últimos días que se observe bien los billetes al momento de recibirlos; hay que recordar que estamos en las fechas en las que los intentos de estafas son más comunes", comentó.

Dijo que en las oficinas de la Agencia del Ministerio Público, se está trabajando en la toma de denuncias, pues hay personal de manera normal en horarios de oficina.