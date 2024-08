Causa controversia: Novia deja a su pareja en la boda

Mucha controversia generó, la noche del sábado, la cancelación inesperada de una boda en uno de los salones de actos más grandes de esta localidad.

Resultó que la agrupación musical "Precavidos", de la vecina ciudad de Matamoros, publicaron en las redes sociales que llegaron a Valle Hermoso a amenizar una boda, pero se sorprendieron cuando vieron que no había nadie en el salón.

Y es que, de acuerdo a la versión de algunas amistades de la pareja que contraería nupcias, la novia no llegó a la fiesta, luego de enterarse de algunos datos del supuesto novio.

Lo cierto es que el hecho causó mucho revuelo en esta ciudad, pues no se había presentado nunca una situación similar y menos se había ventilado.

Los nombres de los novios que se casarían y que al final suspendieron la ceremonia no podrían ser revelados, pues los mismos familiares y amigos prefirieron que ya no se acumulara más daño a la relación que terminó con un salón adornado, el banquete preparado y los músicos listos para el festejo, que no se llevó a cabo.