"Ya no quiero hacer corajes... No quiero dar una fecha de inauguración de la rueda de la fortuna": Nader

Tampico, Tam.- A tres años y 5 meses de iniciada la obra de la Mega Rueda de la Fortuna , el alcalde de Tampico, Jesús Nader Nasrallah dijo que "ya no quiero hacer corajes... No quiero dar una fecha de inauguración"

Señaló que siente impotencia porque pasa el tiempo y la construcción de la obra no acaba pese a que se les ha exigido a los inversionistas terminarla a la brevedad posible.

Fue en el mes de mayo de 2019 inició la edificación del proyecto y no ha sido terminado por el "Grupo Premier", compañía responsable del que se espera se convierta en un nuevo atractivo turístico para la ciudad.

"Ya no les quiero decir yo fechas porque luego me desespero, yo mismo hago mis propios corajes, la verdad me da mucho coraje... Me da impotencia a veces. Lo que quiero es que la terminen, pero que la terminen bien con mucha seguridad, que es lo principal, ya que la echen a andar ojalá le tengamos para las fiestas decembrinas que se vea eso maravilloso que ya instalen la pantalla electrónica que le va a dar mucha vida a Tampico"

Señala que en la última comunicación que tuvieron con el responsable de la obra, ya se instalan los motores además de que deben de realizar trámites ante la Comisión Federal de Electricidad para que se proporcione el servicio de energía eléctrica, lo que aplaza la entrega.

"Los particulares ya informaron la semana pasada que esta misma semana quedan instalados los cinco motores a la Rueda de la Fortuna va a faltar calibrarla. Lo último, poder darle movilidad y ellos están muy entusiasmados, falta la parte eléctrica. Tienen que hacer el trámite ante la Comisión Federal de Electricidad para que habiliten la luz y es algo que hemos estado muy al pendiente, un día sí y otro también. Estoy muy al pendiente, es algo que ya queremos palomear cómo un atractivo turístico"