(Entrevista) Recuperación une a políticos: Xóchitl Gálvez

El proceso para la designación de candidatos a la Presidencia de la República de los partidos políticos y alianzas, con miras al 2024, se ha puesto candente, dijo en entrevista para el Mañana de Reynosa la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz y aspirante a la dirigencia del Frente Amplio por México.

"Yo creo que el presidente (López Obrador) pensaba que era un día de campo... nunca se esperaba que el Frente Amplio por México se uniera con sus bemoles, sus tropezones, pero yo creo que vamos a salir adelante".

Señala que la idea de recuperar al país une a los diferentes actores políticos que se encuentran en la oposición, los cuales han logrado la unidad sin odios, sin divisiones.

Asegura que va a la cabeza en las encuestas para encabezar el foro, decisión que se habrá de tomar el próximo 3 de septiembre.

Dijo que los tamaulipecos decidieron votar por Morena en la pasada elección y ahora, con el gobierno en marcha, la situación de violencia ha empeorado, sobre todo en la franja fronteriza, "Ojalá y puedan contener algo que se ve está creciendo y que deje de existir en nuestro país.Los abrazos, no balazos, definitivamente no han funcionado", indicó.

Agregó que esta política errónea de Andrés Manuel López Obrador sólo ha empoderado a los delincuentes, "Están metidos en muchos negocios, ya no sólo en la droga, están metidos en el campo, en la compra de maíz, están metidos en la pesca, es algo que no habíamos visto, la extorsión, el secuestro y la verdad".

Recriminó que a López Obrador no le interesan los temas de la violencia que hay en México, como lo es el secuestro, desapariciones y extorsiones.

TENGO MUCHAS POSIBILIDADES

Gálvez Ruiz puntualizó que sigue al frente de las encuestas, lo que hace que tenga muchas posibilidades de encabezar el Frente Amplio por México, por lo que dejó la puerta abierta a todo panista para que se sume al proyecto en caso de resultar favorecida.

Al hablar del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la entrevistada puntualizó que es un activo importante que incluso participó para encabezar el Frente Amplio por México, pero pese a que logró las firmas para participar en la segunda fase decidió declinar, "Se ha sumado y nos ha felicitado el día de ayer; ha sido un hombre que reconoció que no cumplió con todos los requisitos. No sé dónde estuvo la falla de él, porque las firmas sí las obtuvo, no sé, algún estado le faltó, no sé, porque eran varias reglas".

Precisó que Morena intentó meterse en este proceso interno, en el que aseguró que incluso hubo intentos de hackeo, además de dar de alta credenciales falsas para intentar desacreditar el proceso; en fin, pareciera que no sólo está preocupado por su proceso, está preocupado por nuestro proceso".

Además, reconoció a Cabeza de Vaca por su participación y valentía con la que, al ver que no estaba entre los cinco finalistas, dio marcha atrás.

Cuestionado si, en caso de llegar a la silla presidencial incluiría en su gabinete a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Xoxhitl Gálvez expuso; "todavía no, todavía no me veo ahí, en ese momento de tomar esa decisión, primero voy por este proceso interno, voy paso por paso, lo siguiente es pasar la encuesta entre los 3 primeros lugares, volver a ganar la encuesta y finalmente la selección que se va hacer el 3 de septiembre. Todavía falta un ratito, por eso me tiene aquí trabajando".

Reiteró que todas las encuestas la han puesto a la cabeza, algunos con 30 puntos y otros con 40, "pero yo digo que siempre voy atrás para que mi equipo no se confíe".

Asimismo expresó que en Tamaulipas, la moneda está en el aire, pues cada elección es distinta, "no hay victorias eternas, ni derrotas para siempre, poniendo como ejemplo cuando fue candidata a gobernadora de Hidalgo en donde aseguró que empezó con 6 puntos y acabó con 40, y se quedó a 3 puntos de ganar la gubernatura.

Reconoció por último que los apoyos económicos a los adultos mayores están bien, pero mal focalizados, reconociendo que aún hay gente que vive en precaria situación, y que hay gente que no requiere del apoyo, pero lo tiene, "pero cuando son apoyos universales, pues así es, más bien tenemos que voltear a ver cómo hacemos más efectivos y ver cómo focalizar mejor los apoyos".