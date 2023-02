Aumenta el abandono de ancianos en el sur

Tampico, Tam. - En el último mes ha crecido el índice de abandono de personas de la tercera edad, de los cuales, tres aún no encuentran a sus familiares, por lo que tendrán que ser trasladados a un asilo.

EXHORTO

Asimismo les exhortan a la familia te era más cuidado con ellos, toda vez que algunos salen de sus domicilios y no recuerdan como regresar.

Indica que la mayoría han sido localizados por la Guardia Estatal, Tránsito o bien, personas los reportan deambulando en las calles.

Dijo que algunos presentan enfermedades cronicodegenerativas lo que complica la situación, pes requieren de un tratamiento especial.

Señala que hay quienes parecen del Hazhaimer y que no llevan dato alguno con ellos, lo que hace que se complique la búsqueda de los familiares, pues la persona no recuerda dónde vive o nombres de su familia.

Indica que de los 17 que han resguardado, 3 podrían ir a un asilo debido a que no se ha podido localizar a sus familiares, o incluso, refieren no tener familia y ser foráneos.

"Es difícil, porque a veces ellos no recuerdan sus datos, o no tienen familiares y no son de aquí. Se pide el apoyo a los asilos para que los reciban, pues es gente que requiere de atenciones y en el DIF cuenta con un sitio para resguardarlos de forma permanente.

"Esa es la problemática, que muchos padecen de enfermedades que deben ser atendidas y pues no tenemos en dónde atenderlo de forma permanente, por eso buscamos el apoyo de los asilos para ahí alojarlos", aseveró Llorente Herrera.

Hizo un llamado a las familias para que, en caso de que un adulto mayor se les extravíe, de inmediato dar aviso a las autoridades, buscarlo físicamente y a través de redes sociales.