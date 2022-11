Hubo sólo un asesino de familia de exregidor

Tampico, Tam.

En rueda de prensa ofrecida este jueves, el bufete jurídico dirigido por Luis Flores, informó que en base a la evidencia tanto científica como videograbaciones, se establece que el sujeto ingresó al domicilio del exregidor de Tampico y perpetró el triple homicidio, además de robar pertenencias y dos vehículos de las víctimas.

El sujeto fue detenido el 19 de septiembre, dos días después del horrendo crimen ocurrido en el domicilio ubicado en la avenida Álvaro Obregón de la colonia Tamaulipas.

La detención sucedió luego de que las cámaras de videovigilancia del C5 detectaron una camioneta con reporte de robo, siendo interceptado precisamente en la misma calle donde se cometió el triple asesinato, pero frente a lo que fue el centro penitenciario Andonegui.

Tras su detención, fue procesado por el delito de robo de vehículo, continuando las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado con la averiguación, que semanas después estableció que “el Johnatan” habría sido el único autor material directo del delito de homicidio calificado, robo de vehículo y robo domiciliario con violencia.

En el tiempo que transcurría la investigación, el sujeto originario de Colima, permaneció recluido en el Centro de Readaptación Social de Altamira por el delito de robo de vehículo.

El abogado estableció que no podían vincularlo a proceso por el delito de homicidio debido a que no se tenía certeza de que hubiera actuado solo.

Sin embargo, detalló que existieron pruebas que el sujeto no tenía cómplices, pues las cámaras de vigilancia de un domicilio que se ubica frente a donde ocurrieron los crímenes, lo captaron ese día, así como en días anteriores, pues ya tenía previsto meterse a robar al domicilio del exregidor porteño.

Asimismo, refirió que el asesino no tenía vínculo alguno con sus víctimas y se desconoce desde hace cuánto tiempo llegó a Tampico.

"No se le conocen familiares aquí en la zona, y no sabemos cuánto tiene aquí, pues se acogió al derecho constitucional de no declarar".

De igual forma, se informó que luego de su detención el 19 de septiembre, el sujeto reveló el lugar donde había dejado el otro vehículo, siendo recuperado por las autoridades.

Para finalizar, los abogados señalaron que la Fiscalía General de Justicia tiene seis meses como máximo para establecer la investigación complementaria y con ello fincar la responsabilidad por los delitos ya mencionados, los cuales pueden llegar a los 50 años de cárcel.