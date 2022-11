Carlos y Jesús se casaron sin tramitar amparo

La pareja contó con el acompañamiento jurídico gratuito de la asociación México Igualitario, única asociación, que desde 2014 ha apoyado el acceso real a los derechos de las personas de la Comunidad LGBTTTI en los diversos municipios del estado.

Desde el pasado viernes 18 de noviembre acudió a la Segunda Oficialía del Registro Civil y entregó toda la documentación para contraer matrimonio civil la la pareja conformada por Carlos Rojas Hernández y Jesús Alejandro Tenorio del Ángel.

Es importante señalar que la pareja decidió hacer público su matrimonio con la finalidad de visibilizar ante la sociedad, así como ante las actuales y futuras generaciones, que todas las personas son merecedoras de derechos, con apego al principio de igualdad y no discriminación, y que los avances conseguidos son gracias a la lucha ciudadana y no a partido político alguno.

Una vez que firmaron el acta de matrimonio sobre un mantel multicolor, Carlos Alejandro, con 22 años de edad, señaló que conoció a Alejandro, de 29, hace 7 meses en una estética ubicada en la colonia Unidad Modelo.

"Nos casamos por amor y por darle legalidad a nuestra relación", dijo.

Asimismo mencionó que a ambos les ha costado mucho la decisión, sobre todo el rechazo, "pero el que persevera alcanza".

Carlos Alejandro señaló que tiene todo el apoyo de su familia "Y es lo que me importa, y mientras nadie me dé de comer, es lo que a mí no me importa lo que digan, como se lo dije a él (Jesús Alejandro)".

Señalaron que ya tenían previsto casarse mediante un amparo, pero se dió la aprobación de la reforma de ley y aprovecharon inmediatamente la facilidad para contraer matrimonio.

Por su parte Mercurios Espinoza del Ángel

Representante en Tamaulipas de la asociación México Igualitario, aseguró que es el primer matrimonio Igualitario en Tamaulipas a partir de la Reforma.

Menciona que los requisitos son los mismos para contraer matrimomio, entre los que incluyen testigos y la constancia de pláticas maritales expedida en el Instituto de la Mujer, análisis prenupciales, y documentos oficiales de identificación y comprobación de domicilios.

Por último señaló que en la zona sur hay 9 parejas que están en trámite para contraer matrimonio, mismos que la mayoría han decidido guardar secrecía.