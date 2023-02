Paran concesionarios reactivación de rutas

Concesionarios del transporte público en el sur de Tamaulipas no reactivarán más rutas hasta que gobierno del Estado les autorice un aumento a la tarifa de pasaje pues señalan que así como están, no les conviene sacar más unidades, por lo que más de 15 servicios seguirán suspendidos.

Marín Flores Garrido, delegado de la Unión de Bases y Concesionarios en la zona declaró que no les conviene aunque sea paso de escuela pues la tarifa de estudiante es de 6 pesos.

"No costea porque todo ha subido y desde hace poco más de 8 años que no ha habido un solo aumento a los pasajes y los costos de los artículos automotrices siguen a la alza, lo que ha hecho que microbuses y autos que han tenido averías no puedan ser reparadas y se queden si volver a circular".