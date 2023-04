Exigen la suspensión de estudiante armado

Un grupo de padres de familia exigieron la reubicación del niño de 12 años que ingresó con un a pistola de postas, pues aseguran que pudiera ocurrir de nueva cuenta y salir algunos de los alumnos heridos.

La pistola fue detectada dentro de un operativo mochila realizado el jueves en la escuela primaria Emilio Portes Gil de la colonia Guadalupe Victoria.

Uno de los padres molestos de nombre Roberto González Ruiz, señaló que el director del plantel, Ernesto García no notificó a los padres de familia del Operativo "Mochila" en el que se detectó la presunta arma y aunque la autoridad educativa a través del CREDE indicó que no era real el arma, los manifestantes señalaron que no hubo un reporte oficial por parte de la autoridad correspondiente, por lo que consideran se pone en riesgo la integridad fisica de sus hijos.

"Que ese niño sea suspendido definitivamente, es un peligro no nada más para el salón, para toda la escuela... No nos consta que sea de juguete, ¿quién la vió? Es lo que dicen, es una irresponsabilidad de parte de los padres".

Otro de los padres de nombre Octavio Castelán, señaló que la molestia de los padres de familia es porque no se les informó del Operativo "Mochila" a diferencia de otras actividades en las que se les pide apoyo económico y señaló que aunque pidieron hablar con el director del plantel se negó para no dar explicaciones al respecto.

"No dio la cara para que nos explique la situación porque a la salida, él se escondió no dio informes de nada eso no es justo".

Piden que el niño sea suspendido o en en el mejor de los casos, que se le dé una reubicación de escuela.

"Yo lo que sí sugiero es que el niño sea trasladado del plantel por seguridad del niño porque aquí ya está identificado y porque los padres de familia y los niños dentro del plantel no se van a sentir seguros,es la mejor salida, no podemos suspender la educación a la criatura, pero definitivamente el niño no puede estar dentro de un plantel en donde es señalado, a mí me dijeron que era de los niños más tranquilos.

Dijo que tal vez el niño era acosado por sus compañeros y llevó la pistola para defenderse, lo que pudo contraer una tragedia, "eso es lo peligroso, aquí es la función del docente en el grupo y cómo maneja la disciplina dentro del aula escolar"